Бахчевод на Ставрополье открыл ферму божьих коровок

Для фермера Романа Пономарева божьи коровки, с одной стороны, приманка для туристов, а с другой - экологический способ борьбы с вредителями на полях.

Бахча Пономаревых находится в 60 километрах от Ставрополя. Рядом с его хозяйством расположена региональная трасса, но туристы по ней особо не ездят. Тем не менее у бахчи, где уже в середине июля начинается бойкая торговля арбузами, редко когда стоит меньше десятка автомобилей. А в выходные дни парковка поблизости переполнена.

Посмотреть у Пономаревых есть на что - кроме уже знаменитых соломенных фигур имеется небольшой зоопарк с верблюдом, кроликами, страусом и более мелкими пернатыми, а также экзотариум с божьими коровками. Но днем виден только мох, сами насекомые в жару скрываются от палящего солнца.

- Здесь их несколько тысяч, днем они прячутся, вылезают только утром. Условия наши им очень понравились. Сейчас божьи коровки активно размножаются, - рассказывает Роман во время небольшой экскурсии по бахче.

Собирали кокцинеллидов, а именно так называются эти насекомые по-научному, в окрестностях фермы. Бахчеводы отнюдь не планировали таким образом сэкономить. Просто этих жуков не нужно адаптировать к местным условиям, они и так к ним приспособлены.

Уход за ними простой: божьи коровки - сладкоежки, и их подкармливают медом. Основной же источник питания - тля. Растения, зараженные этим вредителем, кладут в экзотариум. Тлей питаются и личинки божьих коровок.

- Это природный энтомофаг. Они - хищники, поедающие сельскохозяйственных вредителей: тлю, червеца и клеща. Коровки очень неприхотливые - выживают даже после обработки полей химическими инсектицидами. При этом затраты на их содержание - минимальные, - говорит Пономарев. - Сейчас рыночная цена одного насекомого - около четырех рублей.

По его словам, кокцинеллиды идеально подходят для защиты теплиц в зимнее время. Комплекс площадью 770 квадратных метров на территории бахчи могут уберечь от вредителей две тысячи насекомых. Это примерно горсть жуков. Конечно, если теплицы очень большие, маленьким экзотариумом не обойтись, нужно заниматься полноценным разведением энтомофагов. Для открытого же грунта такой способ защиты вряд ли подойдет - насекомые просто разлетятся.

Сейчас экзотариум с божьими коровками - часть туристической инфраструктуры, которая должна привлечь еще больше гостей на бахчу

Сейчас экзотариум с божьими коровками - это часть туристической инфраструктуры, которая должна привлечь еще больше гостей на бахчу. Однако параллельно Пономарев вместе с помощниками изучает условия их содержания и разведения, а также наиболее эффективные способы использования в борьбе с вредителями. В этом году прибыли от насекомых никто не ждет, но уже со следующего, если это направление оправдает надежды, жуков-помощников начнут разводить в промышленных масштабах.

- Это необходимая часть биопроизводства, которое исключает использование химических препаратов. Еще три года назад, когда я заводил об этом разговор с другими аграриями, особенно владельцами крупных предприятий, те только улыбались: мол, сейчас век химии. Но химические препараты дороги, да и последствия от их применения могут оказаться печальными. Кстати, теперь уже и в крупном сельскохозяйственном бизнесе используют биоинсектициды и биофунгициды.

Кроме божьей коровки популярность может прийти и к менее известным, но от этого не менее полезным для земледелия габробраконам - насекомым, которые обездвиживают личинки вредителей и откладывают в них свои яйца. А крупные предприятия в России и за рубежом уже начали выпускать препараты на основе грибов, которые также избавляют поля и теплицы от ненужных насекомых.- Но и тут надо знать меру. К примеру, в препарате на основе культуры бактисубтил после истечения срока годности образуются вещества, которые могут пагубно влиять на растения. А те же божьи коровки, а точнее их личинки, при отсутствии кормовой базы начинают есть посевы, - добавляет Пономарев. - В любом случае эту новую сферу нужно изучать. Со временем мы разберемся во всех тонкостях.

Комментарий

Алексей Абалдов, руководитель некоммерческой организации "Союз биологического земледелия":

- В органическом земледелии нельзя использовать химические препараты. В России с 2018 года действует закон N 280, который регламентирует этот вид сельхоздеятельности. Но пока органическое производство - лишь небольшой сектор аграрной экономики. Есть масса причин, по которым фермеры и крупные производители боятся им заниматься. В первую очередь, это дефицит отечественного опыта. Те наработки, которые есть на Западе, у нас в крае использовать нельзя, так как наши почвы и климат различаются.

Бороться со вспышками болезней и вредителями при таком способе работы нужно не пестицидами, а биологическими методами, но для отечественных аграриев это сложно. К тому же в первые годы, пока не восстановится микрофлора почвы, снижается урожайность культур, да и продукция теряет товарный вид. Урожай сокращается в этот период на 15-30 процентов. Не каждый может себе позволить пойти на такое.

Биологизированное земледелие, когда в агротехнологии химические методы защиты сочетаются с биологическими, гораздо доступнее. Мы можем, к примеру, при выращивании зерновых культур химические препараты на 30-40 процентов заменить биологическими и не потерять в качестве и количестве урожая. Более того, уменьшится себестоимость и снизится токсичность продукции.Стоит также отметить, что у нас существует серьезная проблема с сохранением полезных насекомых и почвенной микробиоты. В регионе работает больше двух десятков биофирм, а биопрепараты применяются на 600 тысячах гектаров. Но этого мало.