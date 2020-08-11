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11.08.2020 12:53

Раздельная подача

На Ставрополье в 2021 году проведут необычный эксперимент с водоснабжением
Текст: Сухарев Михаил (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 176(8230)
Власти Ставропольского края приняли решение в следующем году провести в двух сельских поселениях эксперимент - создать альтернативную схему водоснабжения, которая предполагает организацию раздельной подачи воды для питья и для технических нужд, в частности полива. Зачем это понадобилось, выяснил корреспондент "РГ".
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Ежегодно на "прямую линию" ставропольского губернатора приходят десятки жалоб от жителей небольших населенных пунктов на состояние водоводов, перебои с поставкой ресурса либо на полное отсутствие централизованного водоснабжения. Как заявил глава региона Владимир Владимиров, альтернативная схема позволит снизить нагрузку на питьевые водоводы и в результате минимизировать перебои с водой. Конкретные предложения по реализации проекта должны быть представлены в правительство края в сентябре.

Идея заключается в том, чтобы строить в сельских поселениях двухтрубные водопроводы. По одной трубе будет идти техническая вода, а по другой - питьевая. Это позволит сократить потребление питьевой в 3,5 раза. Нововведение особенно актуально для сельской местности, где жители используют много воды для полива грядок и мытья скота. При этом стоимость кубометра технической воды в зависимости от района варьируется в диапазоне от двух до 47 рублей, а питьевой - от 17 до 73. Многие эксперты назвали идею ставропольцев интересной, но в масштабах России утопической. Скептики же считают, что две трубы - непозволительная роскошь для глубинки, ведь в некоторые села до сих пор не могут провести даже одну.

Тем не менее, по данным министерства ЖКХ Ставрополья, центральным водоснабжением в крае обеспечено около 95 процентов жителей. Вода поступает из 32 групповых и более чем 500 локальных водопроводов общей протяженностью 17 тысяч километров.

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В 2019 году во всех муниципальных образованиях региона прошла инвентаризация водохозяйственного комплекса. Это было необходимо для участия в федеральном проекте "Чистая вода". Она показала, что уровень износа коммунальных объектов достаточно высок. Например, у трубопроводов он в среднем составляет 78,9 процента. При этом состояние сетей существенно разнится по территориям края. Так, в Минераловодском городском округе износ составляет 50 процентов, а в Благодарненском горокруге - 96. Такое положение дел неизбежно приводит к росту количества аварий и значительным потерям ресурсов.

Плотно проблемой занялись в 2017 году, когда в крае развернули масштабный проект модернизации системы водоснабжения. Основным источником его финансирования стал бюджет, преимущественно краевой и частично федеральный. В общей сложности в 2017-2018 годах на проект потратили около 600 миллионов рублей. В результате удалось улучшить водоснабжение 13 населенных пунктов.

- До 2024 года предполагается провести работы еще на 3 миллиарда 387 миллионов рублей. Из федерального бюджета поступит 351,1 миллиона, оттуда же дополнительно планируем получить один миллиард 166,9 миллиона. Из казны Ставропольского края потребуется один миллиард 870 миллионов, - рассказал корреспонденту "РГ" министр ЖКХ региона Роман Марченко.

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К 2024 году благодаря региональной программе повышения качества водоснабжения 346 тысяч жителей более чем в 100 населенных пунктах должны получить качественную питьевую воду. В частности, сейчас идет строительство межпоселкового водопровода "Восточный" в Новоалександровском городском округе. Его должны закончить в 2021-м. Кстати, в нынешнем году, согласно проекту, на этом участке предполагалось уложить 10 километров труб, но работы ускорили и к декабрю собираются проложить 20 километров.

До конца года должны быть готовы проекты еще 31 объекта водоснабжения в 30 населенных пунктах. Затем документацию отправят в минсельхоз России для включения объектов в федеральную программу. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит почти 650 миллионов рублей. Губернатор Ставрополья пообещал, что в ближайшее время будет опубликован график реализации проектов. Таким образом, каждый житель края сможет узнать, когда проблемы с водой у него закончатся. .

По одной трубе будет идти техническая вода, а по другой - питьевая. Это позволит сократить потребление питьевой в 3,5 раза

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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