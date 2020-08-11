В Ставропольском крае по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях. Это значит, что не работают театры, кинозалы и цирки. Сейчас предприятия еле сводят концы с концами, а их владельцы пытаются сделать хоть что-то, чтобы не обанкротиться.

За водой для верблюдов циркачи ходят в расположенное рядом с их базой домовладение. Местные жители стараются помочь чем могут Фото: Роман Кияшко/РГ

Так, в крае пять месяцев назад застрял цирк-шапито "Аншлаг". Труппа приехала в регион в марте, остановилась в селе Кочубеевском и до сих пор не может оттуда уехать. Директор цирка Андрей Гузенко, который занимается любимым делом уже около 20 лет, говорит, что готов хоть сейчас поставить шатер и манеж, вот только его работа под запретом, а значит, нет и источников дохода.

- Ситуация безнадежная. Весной, когда мы отправились на гастроли, наше финансовое положение и так оставляло желать лучшего, надеялись подзаработать на выступлениях. Приехали сюда 16 марта, договорились о площадке, расположились, поставили шатер и приготовились дать первое представление. И тут к нам приезжают из местной администрации и показывают постановление о введении запрета на массовые мероприятия, - вспоминает Андрей.

Сотрудники цирка поначалу надеялись, что ограничения продлятся всего две-три недели, но пошел уже пятый месяц. При этом многих дома ждут семьи, кого-то постоянно донимают кредиторы. Иллюзионисту пришлось срочно уехать, так как банк из-за просроченных платежей грозил отобрать дом.

- Он смог оправиться домой, так как у него нет животных. А остальные своих подопечных не бросят. Хотя уже есть мысли, что, когда вернемся к своим семьям, придется заняться другим делом, чтобы не умереть с голоду. Я планирую стать дальнобойщиком, - признается Андрей.

Максим Черевко, клоун и дрессировщик хорьков, собак и диковинных носух, рассказал, что уже сейчас пытается подработать грузоперевозками:

- У меня есть автомобиль, я дал повсюду объявления. Но заказов мало. Наверное, конкуренция высокая.

Иллюзионисту пришлось срочно уехать, так как банк из-за просроченных платежей грозил отобрать дом

Большинство животных сейчас сидит в клетках, их исправно кормят и поят. Только два верблюда постоянно пасутся рядом с трейлерами.

- Они выпивают несколько ведер воды в день. А ведь есть и другие животные. Да и нам нужно чем-то питаться, - вздыхает дрессировщик Рустам Кулметов.

Каждый день работники цирка отправляются к соседнему домовладению за водой. Местные жители помогают чем могут: приносят артистам продукты, а животным - корм. Бывает, делятся даже медом и орехами. Многие приводят с собой детей. Люди предлагают организовывать прогулки на верблюдах или небольшие представления. Но циркачи отказываются, так как это грозит огромными штрафами. На вопрос, чего не хватает больше всего, Андрей с горечью шутит, что солярки:

- Нужно 200 тысяч рублей, чтобы заправить автомобили и тягачи, нанять еще один грузовик и уехать. Когда начали ослаблять карантин, мы рассчитывали, что в соседнем Краснодарском крае разрешат выступать. Я ездил на Кубань, пытался договориться, но не сложилось, постепенно надежды на этот сезон растворились, - продолжает директор. - Мы не лентяи, хотим и умеем работать. Но сейчас бы разъехаться по домам и дождаться, когда снимут ограничения.

Непросто приходится и частным театрам, хотя там ситуация не столь плачевна, как в цирках. Тем не менее в семейном театре кукол "Добрый жук" из Ставрополя после введения ограничительных мер были вынуждены уволить всех сотрудников. Как объясняет художественный руководитель Наталья Ледовских, весь коллектив до этого был оформлен официально, что редкость для частных театров. Но из-за пандемии заведение потеряло все доходы. Поэтому руководство и приняло такое решение.

- Однако это не значит, что театр прекратил существование. Мы работаем много лет, почти каждый день нам звонят люди, спрашивают, когда откроемся. Говорят, что дети хотят к нам, - рассказывает Ледовская. - Потихоньку работаем над новым спектаклем. Репетиций пока нет, но как только ограничения снимут, будем готовить его уже с актерами.

Она добавила, что сейчас у "Доброго жука" бывают редкие выступления на открытом воздухе. С возобновлением же работы детских лагерей на территории Ставропольского края такие спектакли стали проходить чаще.

- Конечно, пандемия сильно повлияла на наши планы. Мы должны были поехать на два фестиваля. Планировались новые постановки. От всего пришлось отказаться. Никаких льгот не получили. Только те, кто уволился, встал на биржу труда, им выплачивают пособие по безработице. Руководители частных театров общаются между собой, поддерживают контакты. Знаю, что многие крупные, именитые учреждения остались без средств к существованию, - добавила худрук "Доброго жука".

Директор Ставропольского государственного театра оперетты в Пятигорске Светлана Калинская рассказала корреспонденту "РГ", что его сотрудники не попали под сокращение. Более того, руководство думает о том, чтобы взять в штат новых актеров и музыкантов. Сейчас здесь идут регулярные репетиции.

- Театр работает по государственному заданию на 2020 год. Все льготы, которые были обещаны, получаем. Сохранились и субсидии в полном объеме. Театр продолжает функционировать, готовятся новые спек- такли. Другой вопрос, что мы не можем работать сейчас для зрителя. Это сильно выбивает коллектив из колеи, - сетует Калинская.

Она также обратила внимание на проблему, с которой столкнутся все театры, когда им разрешат открыть двери для зрителей. Речь идет о рекомендациях Роспотребнадзора.

- В музыкальных театрах медная группа оркестра должна находиться на расстоянии двух метров от зрителей, остальные музыканты - на расстоянии полутора-двух метров. Но в нашей оркестровой яме нет возможности так рассадить оркестрантов. Массовые сцены запрещены. А у нас только в одном из 30 спектаклей участвуют лишь шесть-семь человек. Остальные массовые, с хором и балетом. Калинская добавила, что сейчас руководители театров, не только Ставропольского края, думают, как справиться с требованиями надзорного органа. В противном случае снятие ограничений вряд ли вернет учреждения культуры к полноценной жизни.