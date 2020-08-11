Регионы СКФО вошли в программу компенсации затрат российским туристам

В перечень туристических направлений, за выбор которых российским путешественникам предоставят кешбэк, вошли и регионы Северного Кавказа. Однако для направлений с повышенным спросом на август - сентябрь, в их числе находится Ставропольский край, такие поездки будут доступны только с первого октября. Купить тур необходимо с 21 по 28 августа.

Напомним, 22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на возврат отдыхающим частичной стоимости туров по России. Согласно предварительной оценке, кешбэк от государства смогут получить до трех миллионов путешественников.

Однако туроператоры Кабардино-Балкарии сомневаются, что отдыхающие массово будут пользоваться данным предложением. Хотя в республиканском министерстве туризма все же считают, что госпрограмма (ее отраслевое федеральное министерство реализует совместно с "Национальной системой платежных карт") должна повысить качество оказываемых услуг в субъектах России. Министр Мурат Шогенцуков уже сообщил, что в республике готовы предложить соотечественникам различные туры - от экономварианта до VIP.

- Это возможность реанимировать отрасль в кратчайший срок за счет быстрого восстановления туристического потока. Мы считаем, что получение скидки в 10-20 процентов от базовой стоимости тура - неплохой стимул при выборе места отдыха. А то, что участвовать в проекте могут только классифицированные средства размещения, повысит конкуренцию среди них и заставит владельцев отелей задуматься о необходимости официально получить "звезды", - отметил Шогенцуков (на данный момент в республике из 182 отелей классификацию прошли 60).

Однако на кешбэк могут рассчитывать только те россияне, которые купили путевку у туроператора, входящего в реестр Ростуризма, и оплатили ее онлайн-картой "Мир" (деньги вернутся на нее). Путешествие необходимо приобрести на сайте туроператора либо нужно забронировать номер на виртуальной странице гостиницы. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны.

Чем Кабардино-Балкария может привлечь туристов? Как отмечает Мурат Шогенцуков, прежде всего интересны предложения в сфере активного отдыха:

- У нас есть популярные трекинги и походные маршруты. Кроме того, в нашем национальном парке и высокогорном государственном заповеднике довольно активен экологический туризм. Конечно, главная "фишка" - это восхождение на Эльбрус. Республика готова в рамках федеральной программы единовременно принимать 15 тысяч туристов.

В Ростуризме сообщили основные требования к туру, за который можно получить кешбэк. Он должен быть рассчитан минимум на пять дней. При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернется пять тысяч, от 50 до 75 тысяч - 10 тысяч рублей. А для туров стоимостью свыше 75 тысяч возврат составит 15 (это максимальная сумма кешбэка, которая может поступить на карту одного отдыхающего).

На кешбэк могут рассчитывать только те россияне, которые купили путевку у туроператора, входящего в реестр Ростуризма, и оплатили ее онлайн картой "Мир"

Туроператоры Кабардино-Балкарии довольно скептически отнеслись к программе. По словам местных предпринимателей, республика просто не готова к выполнению указанных условий. У большинства гостиниц нет официальных "звезд", а туры по региону не рассчитаны на длительный срок.

- У нас практически нет классифицированных отелей, а стоимость туров ниже той, что необходима для получения кешбэка, то есть Кабардино-Балкария не сможет активно участвовать в этой программе. Например, восхождение на Эльбрус совершенно не отвечает ее условиям, ведь в Приэльбрусье всего несколько гостиниц со "звездами". А во время покорения пика часть ночевок необходимо провести в горных мини-гостиницах, которые уж точно никак не классифицированы, - рассказала корреспонденту "РГ" директор турагентства KavkazSkiTur Ляна Керефова.

По ее словам, цены в КБР соответствуют уровню жизни населения, а он один из самых низких в стране. Поэтому тур с пятидневным пребыванием вряд ли будет стоить 25 тысяч рублей.

- Специфические турпродукты для этой программы пока не созданы, да и при всем желании их трудно разработать. Думаю, прописывать такие условия было неправильно. К открытию горнолыжного сезона картина, конечно, изменится, зимой цены на гостиницы и туры растут, а желающих приехать на отдых в горы становится в несколько раз больше, - отметила Керефова.

Однако вряд ли любители горнолыжного экстрима попадут под нынешнюю программу, так как действует она только до 20 декабря.

- Туры в Кабардино-Балкарию продают восемь региональных туроператоров из Единого федерального реестра, мы уже ведем с ними переговоры об участии в новой программе. Какие продукты они будут предлагать и согласятся ли вообще участвовать в этой акции, пока неясно, - рассказала заведующая сектором по связям с общественностью и СМИ минтуризма КБР Ольга Погребняк.

Она также добавила, что у большинства санаториев республики "звезды" есть. Так что те, кто решит поехать в регион с целью оздоровления, смогут получить кешбэк. .

Кстати

Ограничения привели к значительному снижению турпотока в Кабардино-Балкарию. За шесть месяцев 2020 года в республике отдохнули 144 тысячи человек - в два раза меньше, чем за те же месяцы 2019-го. С 28 марта были закрыты все турбазы, санатории и дома отдыха. С 10 июля туркомплекс частично заработал, и, как считают власти, если до конца года не случится новых катаклизмов, то к концу 2020 года можно будет достичь показателей 2019-го.