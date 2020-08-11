В Мурманскую область для поиска локаций прибыл продюсерский "кинодесант"

Новости

В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция" 16:19
Медики напомнили о вреде алкогольных и газированных напитков 16:19
Россотрудничество скоро сменит название 16:19
Доля дешевых лекарств увеличилась на 38% за время пандемии 16:12
Из-за паники на бульваре в Каннах пострадало 44 человека 16:11
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии 15:45
Муж найденной с пробитой головой певицы Легкоступовой задержан 15:26
Правительственную комиссию по русскому языку возглавит министр просвещения 15:19
Иван Охлобыстин написал для Михаила Ефремова пьесу 15:19
Парламент Китая продлил полномочия законодательного собрания Гонконга 15:14
Режиссер "Текста" и "Холопа" снимет комедию с Буруновым и Харламовым 15:00
Три российских дипломата с семьями покинули Словакию 14:48
Умер лауреат "Оскара" Курт Людтке 14:37
В Ленобласти на учениях по тревоге подняли комплексы "Искандер-М" 14:25
Вузовским преподавателям помогут получить навыки работы онлайн 14:18
Роман Широков отстранен от эфиров на "Матч ТВ" 14:16
В Швейцарии родителям не разрешили сопровождать детей в школу 1 сентября 13:57
Тихонов высказался об избиении Широковым судьи 13:55
Биография Есенина ляжет в основу драматического триллера 13:47
СМИ: "Наполи" начал переговоры по трансферу футболиста ЦСКА Влашича 13:40
У сериала "Игра на выживание" появились трейлер и дата премьеры 13:29
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт 13:28
Лесные пожары на Чукотке полностью ликвидированы 13:25
Вышел трейлер сериала про "ангарского маньяка" с Ксенией Собчак 13:20
NVIDIA покажет новые видеокарты 31 августа 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 15:30
Рубрика: Культура

В Мурманскую область для поиска локаций прибыл продюсерский "кинодесант"

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманскую область приехал "кинодесант" из 25 представителей российской киноиндустрии. Они намерены объехать главные достопримечательности региона в рамках проекта "Место съемок - Мурманская область", сообщили в АНО "Продюсерский центр "Северный Характер".

Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Текста" и "Холопа" снимет комедию с Буруновым и Харламовым

Среди участников тура - продюсеры Андрей Анохин, (участвовал в создании сериалов "Убить Сталина", "Истребители"), Ольга Каширина (киноленты "Спутник", "Лед-2", "Вторжение", "Призрак", "Джунгли"), Арам Ованесян (фильмы "Шторм", "Чики", "Т-34", Денис Константинов (сериалы "Смерш", "По законам военного времени", "Черное море", "Рюриковичи", "Холодные берега"), а также Филипп Абрютин (фильмы "Команда мечты", "Трагедия в бухте Роджерс").

В течение четырех дней киноделегация намерена искать в Заполярье потенциальные места для будущих съемок. В частности, кинематографисты посетят Долину Славы, кладбище немецкой дивизии горных егерей "Эдельвейс", Териберку, побережье Баренцева моря и Хибины, где они намерены подняться на гору Кукисвумчорр. Завершится проект в Печенгском районе, где участники тура побывают на экскурсии по поселку Никелю и увидят Трифонов Печенгский монастырь.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Турция установила новые правила въезда в страну
Как в Москве ремонтируют дома-памятники
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом