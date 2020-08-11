В Мурманскую область для поиска локаций прибыл продюсерский "кинодесант"

В Мурманскую область приехал "кинодесант" из 25 представителей российской киноиндустрии. Они намерены объехать главные достопримечательности региона в рамках проекта "Место съемок - Мурманская область", сообщили в АНО "Продюсерский центр "Северный Характер".

Среди участников тура - продюсеры Андрей Анохин, (участвовал в создании сериалов "Убить Сталина", "Истребители"), Ольга Каширина (киноленты "Спутник", "Лед-2", "Вторжение", "Призрак", "Джунгли"), Арам Ованесян (фильмы "Шторм", "Чики", "Т-34", Денис Константинов (сериалы "Смерш", "По законам военного времени", "Черное море", "Рюриковичи", "Холодные берега"), а также Филипп Абрютин (фильмы "Команда мечты", "Трагедия в бухте Роджерс").

В течение четырех дней киноделегация намерена искать в Заполярье потенциальные места для будущих съемок. В частности, кинематографисты посетят Долину Славы, кладбище немецкой дивизии горных егерей "Эдельвейс", Териберку, побережье Баренцева моря и Хибины, где они намерены подняться на гору Кукисвумчорр. Завершится проект в Печенгском районе, где участники тура побывают на экскурсии по поселку Никелю и увидят Трифонов Печенгский монастырь.