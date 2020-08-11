Новости

Школьные автобусы могут уйти в историю 19:16
В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова 19:04
Александр Ширвиндт попал в ДТП 18:48
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах 18:41
Избитый Широковым судья обратился в полицию 18:40
В Ленобласти в лесу нашли коробки с вакциной от гриппа 18:09
Массовая вакцинация от коронавируса начнется к концу года 17:48
В Москве построят станцию метро "Гольяново" 17:46
Столичный велопатруль выявил за неделю работы 50 нарушений парковки 17:33
Ветераны "Спартака" требуют пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:28
По Парижу запретили ходить без маски 17:13
Дикие звери стали чаще выходить на улицы Москвы 17:10
Nissan Qashqai нового поколения выехал на дорожные тесты 17:02
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире 16:55
Депутат предложил увеличить финансирование здравоохранения до 6% ВВП 16:47
Фото: Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями 16:47
Toyota идет вопреки трендам и наращивает предложение седанов 16:37
Президент Сербии готов первым принять российскую вакцину от COVID-19 16:34
Спецслужбы перекрыли рынок "Теплый стан" 16:34
В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция" 16:19
Медики напомнили о вреде алкогольных и газированных напитков 16:19
Россотрудничество скоро сменит название 16:19
Доля дешевых лекарств увеличилась на 38% за время пандемии 16:12
Из-за паники на бульваре в Каннах пострадало 44 человека 16:11
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 19:14
Рубрика: Общество

Бонус к стипендии

Cтудентки получат за рождение первенца 300 тысяч рублей
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
В Калининградской области начала действовать новая региональная выплата при рождении первого ребенка - 300 тысяч рублей. Ее могут теперь получить учащиеся как гособразовательных учреждений, так и коммерческих вузов и колледжей. Главное, чтобы частная организация имела свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности.

Льгота распространяется и на калининградок, родивших первенца в течение трех лет после получения диплома.

Фото: Сергей Михеев
Пособие на детей от 3 до 7 лет могут увеличить

- Мы приглашаем за выплатой всех молодых мам, у которых первенец родился в этом году, включая тех, кому раннее было отказано из-за обучения в коммерческих вузах, - отметила министр социальной политики региона Анжелика Майстер. - Если ребенок появился на свет в первом полугодии, подать заявление необходимо до конца года.

Деньги целевые, потратить их можно на улучшение жилищных условий, оплату медицинских обследований, на приобретение детских вещей, например, коляски или автокресла.

Студенток и недавних выпускниц коммерческих образовательных учреждений новость обрадовала. По информации регионального министерства соцполитики, к началу августа поддержкой уже воспользовались 169 семей.

В регионах Общество Семья и дети Экономика Пенсии и пособия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Декретные и пособия на ребенка

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Турция установила новые правила въезда в страну
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку