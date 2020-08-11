В Калининградской области начала действовать новая региональная выплата при рождении первого ребенка - 300 тысяч рублей. Ее могут теперь получить учащиеся как гособразовательных учреждений, так и коммерческих вузов и колледжей. Главное, чтобы частная организация имела свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности.

Льгота распространяется и на калининградок, родивших первенца в течение трех лет после получения диплома.

- Мы приглашаем за выплатой всех молодых мам, у которых первенец родился в этом году, включая тех, кому раннее было отказано из-за обучения в коммерческих вузах, - отметила министр социальной политики региона Анжелика Майстер. - Если ребенок появился на свет в первом полугодии, подать заявление необходимо до конца года.

Деньги целевые, потратить их можно на улучшение жилищных условий, оплату медицинских обследований, на приобретение детских вещей, например, коляски или автокресла.

Студенток и недавних выпускниц коммерческих образовательных учреждений новость обрадовала. По информации регионального министерства соцполитики, к началу августа поддержкой уже воспользовались 169 семей.