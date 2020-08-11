Льгота распространяется и на калининградок, родивших первенца в течение трех лет после получения диплома.
- Мы приглашаем за выплатой всех молодых мам, у которых первенец родился в этом году, включая тех, кому раннее было отказано из-за обучения в коммерческих вузах, - отметила министр социальной политики региона Анжелика Майстер. - Если ребенок появился на свет в первом полугодии, подать заявление необходимо до конца года.
Деньги целевые, потратить их можно на улучшение жилищных условий, оплату медицинских обследований, на приобретение детских вещей, например, коляски или автокресла.
Студенток и недавних выпускниц коммерческих образовательных учреждений новость обрадовала. По информации регионального министерства соцполитики, к началу августа поддержкой уже воспользовались 169 семей.