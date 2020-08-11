Делобанк - цифровой лидер России по версии Markswebb

Мобильное приложение Делобанка на Android и iOS заняло первое место в рейтинге лучших мобильных банков для малого и среднего бизнеса для предпринимателей и руководителей бизнеса.

Среди преимуществ эксперты рейтинга отметили единственную на рынке реализацию автоматического расчета взносов в бюджет для ИП на УСН, удобное подключение торгового и интернет-эквайринга, а также прием платежей от физических лиц через генерацию QR-кодов ("куайринг").

"Мы ценим и уважаем клиента и создаем по-настоящему комфортный сервис для бизнеса. Простота процессов и процедур взаимодействия наряду с высокотехнологичными и удобными инструментами позволяют получать необходимые услуги без визита в банк и длительного заполнения документов", - говорит Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка.