Digital Orchestra by Golikov даст первый цифровой концерт

21 августа в Петербурге первый цифровой концерт даст Digital Orchestra by Golikov, это новый оркестровый проект на петербургском поле классической музыки. Концерт пройдет в рамках международного онлайн-фестиваля Classic@Home-BEE250VEN, приуроченного к 250-летию великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Как сообщают в пресс-службе оркестра, резидент фестиваля исполнит 1, 3, 5, 7 и 9 симфонии Бетховена. Ценителей музыки ждет сюрприз: симфонии будут исполнены в современном прочтении.

В состав оркестра вошли ведущие музыканты Большого, Мариинского и Михайловского театров, Симфонического оркестра Ленинградской области, музыканты Российского национального оркестра, Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, Национального филармонического оркестра России, Международного симфонического оркестра "Таврический", а также солисты из Москвы и Санкт-Петербурга, знаменитая российская скрипачка Елена Ревич, многократный лауреат международных конкурсов Александр Рамм, солист Гамбургской государственной оперы Владимир Байков, китайская скрипачка Чжен Мин Мин. Международными участниками проекта также стали камерные составы Michelangelo String Quartet, NY Phil Soloists, Lemberger Solisten, музыканты Нью-Йоркской филармонии Шэрон Ямада, Джулия Зискель, Ребекка Янг, Алексей Гонсалес, скрипачи Алисса Маргулис и Михаэль Баренбойм, пианист Генри Сигфридсон, виолончелист Александр Бузлов.

29 августа в рамках фестиваля будет исполнена Девятая симфония с ее заключительной "Одой к радости" на слова Фридриха Шиллера. В ее записи примут участие солисты и артисты ведущих хоров Берлина.

- 9-я симфония Бетховена - это гимн-призыв к человечеству. "Обнимитесь миллионы" - девиз исторического момента. Исполнение этой симфонии нашим коллективом способствует созданию нового культурного моста между Россией и Германией. Надеюсь и уверен, что мы сможем построить такие мосты и с другими странами, - говорит Михаил Голиков, дирижер, основатель проекта Digital Orchestra by Golikov.

В данный момент проходят записи симфоний Бетховена. Локации выбраны самые необычные: Российский этнографический музей, Петропавловская крепость, Анненкирхе, Музей Street-Art, трамвайное депо, пространство Design District DAA, особняк "Пальма", Витебский вокзал, Киностудия Лендок.

Прямая речь

Мария Федотова, флейта, солистка Мариинского театра: "Мне очень интересно принимать участие в таком необычном проекте, тем более что мы давно ждали активности. Маэстро Голиков делает все возможное, чтобы поднять дух музыкантов и наших слушателей".

Петр Кондрашин, концертмейстер, оркестр Большого театра: "Объединение музыкантов из разных оркестров и стран - очень интересная и перспективная идея. Мне приятно, что Михаил пригласил меня участвовать в этом проекте. Хочется очень ответственно подойти к интерпретации симфоний Бетховена. Мы стараемся найти новые нюансы и краски этой музыки. Сам процесс изучения Бетховена бесконечен, и очень важно не замыкаться на общепринятом восприятии".

Дмитрий Клеменок, литавры, филармонический оркестр Санкт-Петербурга: "Здесь все совсем по-другому. Каждый раз новые помещения, нестандартные залы, старинные, современные, ультрасовременные. Это очень интересно. После такой длительной паузы участвовать в оркестре - радость и отдушина. Я думаю, что проект сильно увеличит молодую аудиторию, так как для нее понятен онлайн-формат. Когда моя восемнадцатилетняя дочь узнала, что я участвую в таком проекте, сразу стала просить фотографии и видео и с нетерпением ждет выхода этого проекта".