Из чего складывается цена меда в Новгородской области

Меда в этом году пасечники Новгородской области накачают в два раза больше, чем за предыдущие сезоны. Однако цены снижать никто не собирается. Новгородский мед в разы дороже продукции с юга России, и этим часто пользуются перекупщики, подменяя мед и обманывая покупателей.

Сейчас новгородские пчеловоды качают мед, который пчелы собрали на полях за лето. В середине августа они закроют сезон, и начнется пора медовых ярмарок. Ежегодно в Новгородской области накачивают от 450 до 600 тонн меда. По данным Росстата, потребление меда колеблется от 400 до 500 граммов в год на каждого россиянина. При населении менее 596 тысяч человек и среднем потреблении это почти в два раза больше необходимого в регионе.

Исторически сложилось, что новгородский мед очень дорогой, и часть потребителей предпочитают покупать более дешевый - из Воронежа, Краснодара. Новгородские пасечники уверяют, что северный мед оправданно дороже - его немного, качают всего один раз за сезон, собран с диких полей и более насыщенный.

- Средняя цена на мед сейчас - 500 рублей за килограмм. Сбивают цены перекупщики, которые привозят мед с юга, - поделился с "РГ" пасечник из города Чудово Владимир Трепаков. - Но я не снижаю цены и продаю для своих постоянных покупателей за 700 рублей. Есть и дорогой мед - 800 рублей, с дальней пасеки, которая в лесу.

Средние и крупные пасеки для Новгородчины - это от 150 до 300 ульев. Такие пчеловоды могут позволить себе немного снижать цены в урожайный год. Мелкие частники не идут ни на какие уступки и считают свой мед наиболее качественным.

- Цена на мед остается неизменной последние несколько лет в районе 900-1000 рублей за литр. У нас семейная пасека - семь ульев, есть постоянные покупатели. Ярмарки меда - это прекрасное подспорье, но в этом году пока неясно, они же отменены, - рассказала пасечник Валентина Семенова. - В нашем районе цветочное разнотравье и сезон заканчивается в середине августа.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи (2016 год), на Северо-Западе было более 123 тысяч пчелосемей. Лидер по пчеловодству в регионе - Новгородская область - 29,4 тысячи ульев. Показатели СЗФО самые скромные по России, даже на Дальнем Востоке пчелосемей больше - 125 тысяч, а лидером в стране считается Приволжский округ - 1,173 миллиона ульев.

Развитие современного пчеловодства на Новгородчине активно шло лет десять назад. Появлялись новые пасеки. Проходил даже собственный фестиваль пчеловодов в деревне Мойке Батецкого района. Отрасль популяризировали, ведь начинать в этом бизнесе можно с 5-10 ульев, а это инвестиции от 50 тысяч рублей. Срок окупаемости - два года.

- Хорошим развитием пчеловодства в регионе была финансовая поддержка - до 50 тысяч рублей выдавали на покупку пчелосемей, - вспоминает председатель кооператива пасечников села Ермолино Антон Жеребцов. - Тогда нам компенсировали до 25 процентов от вложений в создание пасеки. У кого-то получилось, и стал развиваться. Сегодня нет уже такой поддержки, нет такой программы. Фестиваля тоже нет.

Купить пчелосемью у местных пасечников сегодня можно за четыре-пять тысяч рублей. В первый год она принесет около 10 килограммов меда. Взрослая - в два раза больше. Привозят еще пчел из Узбекистана по две тысячи рублей за семью. Считается, они неплохо приживаются на Северо-Западе.

Пасечники уверяют, что северный мед оправданно дороже — его немного, качают всего один раз за сезон

- Вот в учебниках пишут - 50 килограммов меда с одной пчелосемьи. Но в условиях Новгородской области реальные цифры - это 20-25 килограммов с полноценной семьи, - рассказал Антон Жеребцов. - А что некоторые хвастаются и говорят, накачивают по 100 килограммов меда - это с применением сахара, такие технологии знаем, но никого за руку в регионе не ловили.

"Нахимичить" с сахаром или выдать один мед за другой, такой соблазн есть у многих. Сейчас, в августе, мед из Воронежской области оптом можно купить от 110 рублей за килограмм, разнотравье Алтая - от 120 рублей, донник или фацелия Краснодарского края - от 90 рублей. Существует вполне рабочая схема, когда в южных регионах приобретается дешевый мед, а в Новгородской области он продается в 5-10 раз дороже и выдается за местный. Ради такого бизнеса даже обзаводятся собственными маленькими пасеками, чтобы получить паспорт пасеки и официально считаться подтвержденным пчеловодом.

Еще одна бизнес-модель: покупая дешевый южный мед оптом, можно расфасовывать его в мелкие стаканчики, баночки в Новгородской области, придумав яркие названия, нарисовав этикетки. Тогда цена брендированного продукта возрастает в несколько раз - до 900-1000 рублей за килограмм. Покупать и фасовать новгородский мед в промышленных масштабах невыгодно из-за высокой закупочной стоимости. Дешево свой мед пасечники не отдают. Они торгуют сами.

Основной сбыт для мелких пасечников - медовые ярмарки, которые проходят ежегодно в августе и сентябре. В этом году ограничения из-за пандемии постепенно снимаются - и мероприятия должны состояться.

- У меня большое количество пчелосемей и много точек торговых. В Великом Новгороде - две точки, в Чудове - одна, еще одна выездная постоянно по рынкам и ярмаркам Новгородской области, да в Питер примерно по 300 килограммов увожу каждый год, - поделился Владимир Трепаков. - Работаю круглый год и даже зимой на точках держу свежий мед. В августе мед собираю, и стоит он в соторамках, и он там не кристаллизуется. В течение сезона его качаю. Точка требует ведро меда - качаю ведро.

Этот год пасечники называют урожайным. Качать еще продолжают, но уже ясно, что меда будет в полтора-два раза больше. Последний раз такой медосбор был в 2015 году, потом пчелам мешали погода и болезни. Лето-2020 считается удачным.

В середине августа пчелы начнут работать уже на себя и будут готовиться к зиме. Еще будут цвести васильки и полевые горошки, сбор с которых пойдет на зимнее питание пчел.