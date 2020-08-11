Как работают современные студенческие отряды

В этом году полноценному развертыванию работы студенческих стройотрядов (ССО) помешала пандемия. Однако ни вузы, ни заказчики работ, ни сами бойцы не намерены отказываться от полевого сезона - 2020. Чем и кому выгодна такая форма работы, проанализировала корреспондент "РГ".

Годом рождения стройотрядов считается 1958-й, когда первые студенты МГУ отправились в Северный Казахстан помогать в освоении целины - строить необходимую инфраструктуру.

Сегодня стройотряды продолжают жить и работать. Причем их деятельность востребована. Так, в этом году, несмотря на противоэпидемические ограничения, в одной из компаний создали спецотряд. Сначала в нем трудились всего 15 человек, после смягчения карантинных мер стало 80 - студенты из Воронежской, Белгородской, Нижегородской областей и Республики Карелии. Студенческие отряды организуют здесь уже 11 лет. Два последних года, помимо традиционных летних смен, прошли две зимние - это новый формат ССО.

Внутри ССО постоянно происходит ротация - студенты заканчивают вуз, им на смену приходят первокурсники. Однако как боевая единица отряд существует вне зависимости от этого. В Петербурге есть формирования, действующие уже в течение нескольких десятилетий, а работу отрядов в целом на городском уровне координирует и организует Санкт-Петербургское региональное отделение МООО "Российские Студенческие Отряды", на федеральном - центральный штаб организации. С их помощью происходит в том числе отбор объектов, на которых будут трудиться бойцы. Варианты самые разные: от строительства космодрома Плесецк до укладки асфальта в Лефортово, от ремонта школ до работы на объектах Министерства обороны.

- В прошлом году наш отряд "Гермес" трудился виноградарями в Массандре, в этом году - на винзаводе "Золотая балка" в Крыму, - рассказала Мария Ярмошик, выпускница СПбГАСУ. - Отряд из 13 человек жил на частной территории, мы готовили себе сами сразу на весь отряд - для этого назначали дежурных, но от предприятия нам помогали с покупкой продуктов.

Средняя зарплата в Массандре составила около 25,5 тысячи рублей на человека в месяц. Однако, перефразируя старый рекламный лозунг, "провести лето в Крыму - бесценно!" А сумма, которую студент может заработать, сильно варьируется в зависимости от географии. Например, на Крайнем Севере применяются все положенные северные надбавки, ведь бойцы ССО обязательно трудоустроены официально. При этом работодателям выгодно отдать им фронт работ, не требующих высокой квалификации, освободив штатный персонал для выполнения более квалифицированных операций. Студенты вяжут арматуру, работают отделочниками и плиточниками, формируют документацию в отделе подготовки производства - и это в конечном счете позволяет сокращать сроки сдачи объектов, то есть экономить. Затраты на бытовое обустройство ССО при этом существенной роли не играют - на большинстве крупных строек работа ведется вахтовым методом, то есть эти расходы и так заложены в проект.

У самих бойцов причины для вступления в стройотряд самые разные. Например, Иван Дерябин, который два года назад окончил петербургский Университет ИТМО, все шесть лет (бакалавриат плюс магистратура) был бойцом СОП - студенческого отряда проводников.

- Я хотел путешествовать, покататься по стране, и еще денег заработать, - рассказывает он. - Объездил полстраны: на северном направлении был в Мурманске и Архангельске, на южном - в Новороссийске, Кисловодске, Анапе, побывал в странах СНГ. За лето зарабатывал до 100 тысяч рублей.

Путешествия Ивана в составе СОП завершились вместе с окончанием вуза - он устроился на работу. Причем связал свою судьбу именно с железной дорогой: по образованию он программист, а работает сейчас специалистом по охране труда в одном из депо. А вот Анна Никитина - в этом году окончила ГАСУ по специальности "организация строительства" - в настоящее время в составе женского студенческого строительного отряда "Польза" участвует в завершении строительства Лахта-центра. Как дипломированный специалист, она занимается исполнительной документацией и надеется после окончания трудовой смены ССО получить в одной из компаний-подрядчиков постоянную работу. До этого три года в составе отряда была штукатуром-маляром: "Потому что все девочки хотели работать именно руками". А всего в этом году в составе петербургских ССО трудятся 1500 человек, из которых сформировано 90 отрядов.

Работодатели отмечают, что строчка в резюме "был в составе строительного отряда" всегда дает кандидату на должность дополнительные очки. Ведь для новоиспеченного инженера-строителя, например, уже полученный опыт работы на разных объектах дорогого стоит. А командир отряда - это лидерские качества, умение делегировать полномочия, организовывать рабочие процессы. Так получилось у Марии Ярмошик - год отработав по специальности, она получила приглашение в event-бизнес именно благодаря навыкам и связям, полученным в СО.

В вузах, кстати, деятельность стройотрядов объясняют как раз необходимостью выработки soft skills, которые имеют прямое отношение к построению успешной карьеры: ответственности, дисциплины, умения работы в команде.

- Можно сказать, что стройотрядовское движение - это мощнейший институт социализации для студентов и их профессионального становления, - считает директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Марина Арканникова. - Сопричастность наших политехников с такими крупнейшими событиями, как строительство космодрома Восточный, моста через Керченский пролив, формирует в них гражданские ценности, определяет их жизненную позицию и целый ряд качеств и норм государственной и общественной морали, которые заложены в определении патриотизма.