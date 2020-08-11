Калининградский рынок инжиниринга готовится к росту спроса

Калининградская область компенсирует субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) половину расходов на услуги инжиниринговых компаний. Максимальный объем финансовой помощи для одного проекта составляет миллион рублей. Чего ждут от новой меры поддержки поставщики интеллектуальных услуг и их клиенты, как изменится молодой рынок инжиниринга самого западного российского региона, выясняла корреспондент "РГ".

Операция "Модернизация"

Заявочная кампания стартовала в конце июля, ее ведет региональный Центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес". Победителей отберут на конкурсной основе. Ключевое условие - калининградская "прописка" компаний, которые предоставили заявителю инжиниринговые услуги.

О каких же услугах идет речь? Это, во-первых, проведение опытно-конструкторских работ по созданию промышленных образцов новой продукции. Во-вторых, внедрение технологических процессов, в том числе анализ действующего производства, разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением, совершенствование промышленного оборудования и роботизированных участков.

В-третьих, услуги могут быть направлены на восстановление информации о продукции, системах и процессах с помощью методов обратной разработки. К этой группе относятся работы по 3D-сканированию, метрологическому контролю, проектированию, компьютерному анализу.

- Качественный инжиниринг стоит дорого, такие затраты особенно ощутимы для небольших компаний и стартапов, - комментирует ситуацию министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков. - Новая программа призвана облегчить им финансовую нагрузку при разработке и внедрении технологических решений.

Вторая смена

Требований к заявителям немного. Они должны являться субъектами МСП, не иметь долгов по налогам, страховым сборам и штрафам, не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. Заградительных условий, связанных со средней заработной платой или количеством сотрудников, нет. Этот момент порадовал предпринимателей. На этапе проработки меры поддержки некоторые субъекты бизнеса опасались, что субсидии выдадут только заявителям с зарплатами, превышающими средний по региону уровень.

Слово engineering переводится как "проектировать, изобретать". В США, Канаде, странах Европы история инжиниринговых центров, предоставляющих клиентам комплекс передовых инженерно-технических решений, насчитывает несколько десятков лет. Речь идет и о полном цикле создания новых промышленных объектов или изделий, и об оптимизации существующих процессов.

Российский рынок, как и калининградский, относительно молод. В Калининграде крупные игроки, специализирующиеся именно на инжиниринге, начали функционировать несколько лет назад. Первой ласточкой стал Балтийский инжиниринговый центр машиностроения (БИЦМ), который занимается автоматизацией и роботизацией производственных процессов. Его открыл местный вуз, получив в 2017 году господдержку в рамках совместного проекта Минобрнауки РФ и Минпромторга РФ.

В основном клиентами БИЦМ являются крупные компании. Так, представитель калининградского автопрома оптимизировал с помощью вузовских инженеров линию производства автомобилей на основе цифрового двойника, то есть виртуальной копии реального производства. Это позволило исключить неэффективные перемещения рабочих. А местная металлургическая компания реализовала проект по модернизации прокатного стана.

- Интерес со стороны субъектов малого и среднего бизнеса тоже имеется, но раньше большинство переговоров заканчивалось на этапе согласования цены, - рассказывает руководитель дирекции инжиниринга и разработок университета Александр Гойхман. - Услуги действительно недешевы, ведь все процессы происходят на высокоточных дорогостоящих станках с числовым программным управлением (ЧПУ). Общая стоимость оборудования составляет порядка 30 миллионов рублей, и его амортизация закладывается в стоимость проектов. Если некрупные предприятия смогут получить 50-процентную скидку за счет регионального бюджета, думаю, у центра прибавится клиентов за счет малого бизнеса. Максимальный объем субсидии в миллион рублей видится вполне оптимальным, этих денег, суммированных с вложениями предпринимателей, хватит на реализацию одного крупного или нескольких мелких проектов.

Под инжинирингом подразумевается полный цикл создания новых промышленных объектов и изделий, а также оптимизация существующих техпроцессов

Справится ли вузовский инжиниринговый центр с ростом спроса? Как отмечает руководитель дирекции инжиниринга и разработок, расширения парка станков с ЧПУ пока не планируется. Но в университете не исключают возможность организации второй смены. Сейчас оборудование используется в среднем 8-12 часов в день. При увеличении числа заказов этот показатель можно довести до 16 часов.

В 2019-м в Калининграде заработал второй инжиниринговый центр, на этот раз частный. Подразделение швейцарской компании - ведущего мирового поставщика силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации производства - получило статус резидента калининградской особой экономической зоны.

Адаптировать станок

Впрочем, список инжиниринговых компаний с калининградской "пропиской" не ограничивается двумя специализированными центрами. Субъектам МСП субсидируют затраты на услуги любых местных организаций, работающих по коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 71.12.

Он расшифровывается как "деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях". Причем код может быть как основным, так и дополнительным.

Сейчас в регионе, согласно реестру субъектов МСП, только с основным кодом зарегистрировано более 120 компаний. Это и инжиниринговые подразделения калининградских заводов, и проектные организации, и консалтинговые компании. То есть конкуренцию на инжиниринговом поле можно назвать достаточно высокой.

Как пояснили в областном министерстве экономического развития, промышленности и торговли, в рамках первого конкурса планируется разыграть 10 миллионов рублей. Затем, если субсидии окажутся востребованными, программу продлят и докапитализируют.

- Мы как раз готовим с партнерами проект по модернизации одного из станков, - отмечает глава калининградского предприятия по производству шагающих ступенькоходов и инвалидных колясок Роман Аранин. - Во-первых, необходимо увеличить его производительность, во-вторых, адаптировать, чтобы на станке смог работать специалист-колясочник. Требуются серьезные вложения, и компенсация в миллион рублей, если удастся ее получить, окажется очень кстати.

Справка "РГ"

С 2013 года в рамках совместного проекта Минобрнауки РФ и Минпромторга РФ на базе университетов в 39 субъектах РФ открылись 72 инжиниринговых центра. В 2013-2019 годах их общая выручка составила более 25 миллиардов рублей, что превышает совокупный объем государственной поддержки за весь период реализации проекта. Создано более 2,9 тысячи рабочих мест, в том числе более 2,2 тысячи - для специалистов инженерно-технического профиля. Доля молодых сотрудников в возрасте до 35 лет при этом превышает 48 процентов.