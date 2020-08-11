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11.08.2020 19:22
Рубрика: Общество

Год еще ждать

Открытие Преображенской церкви на Кижах перенесли из-за пандемии
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Знаменитая Преображенская церковь на острове Кижи в августе не откроется. Все торжественные мероприятия перенесли на 2021 год. Главная причина - противоэпидемические ограничения на территории Карелии. Именно они и не разрешают массовых скоплений людей.
Приезжающие на заповедный остров туристы могут осмотреть храм Преображения Господня пока только снаружи. Фото: Сергей Михеев Приезжающие на заповедный остров туристы могут осмотреть храм Преображения Господня пока только снаружи. Фото: Сергей Михеев
Приезжающие на заповедный остров туристы могут осмотреть храм Преображения Господня пока только снаружи. Фото: Сергей Михеев

Между тем на открытие Преображенской церкви, которая не доступна для посетителей уже более 30 лет, ожидали большое количество гостей. Пока приезжающие на заповедный остров туристы могут осмотреть храм Преображения Господня только снаружи.

Фото: Пресс-служба Музея-заповедника "Кижи"
На остров Кижи доставили подлинную плащаницу

Но для них в музее-заповеднике приготовили множество интересных занятий. Мужчины попробуют свои силы в кузнечном ремесле в аутентичной кузне XIX века. Азы мастерства поможет постичь кузнец музея Сергей Танана. Будет не менее интересное программное занятие и у женщин. Они познакомятся с тайной мира крестьянского узора, узнают, что такое двусторонний шов и почему для него требуется "компьютерное" мышление.

А 19 августа, в праздник Преображения Господня, когда и планировали торжественное освящение, пройдет в обычном режиме.

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