Петербургский анимационный сериал "Тима и Тома" вышел в Китае

Премьера второго сезона анимационного проекта для дошкольников "Тима и Тома", который производится на студии компьютерной анимации "Петербург", состоялась на крупнейшем китайском видеохостинге YouKu (китайский аналог YouTube).

Еженедельно на YouKu будут выходить 8 серий популярного сериала о приключениях бегемотика Тимы и слоненка Томы. Сериал производят совместно Группа Компаний "Рики" и Alibaba Cultural Media and Entertainment Group. Выпущено 26 эпизодов на китайском и английском языках.

- Мы рады выходу долгожданного второго сезона и надеемся, что он достигнет таких же головокружительных успехов среди китайской аудитории, как и первый сезон, - комментирует продюсер проекта "Тима и Тома" Альбина Мухаметзянова. - Всего нашей студией "Петербург" совместно с Alibaba Group будет создано 52 эпизода в технике 3D/2D по 5 минут каждый.

Впервые сериал "Тима и Тома" вышел на китайской платформе YouKu в 2018 году. С первого дня пользовался успехом. Так, 13 первых серий за стартовый день собрали рекордные для российского сериала 12 млн просмотров. Сегодня эта отметка превышает 2 млрд.

В России премьера второго сезона сериала "Тима и Тома" состоится в конце 2020 года.