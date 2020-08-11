Почему компаниям выгодно внедрять культуру безопасности

В нынешних экономических условиях крупные и малые компании ищут любую возможность сэкономить. Государство идет навстречу, большая часть проверок в пики пандемии была отменена, введено множество льгот и преференций. Послабления не коснулись одной сферы - охраны труда. В этом секторе требования, наоборот, ужесточаются. Но параллельно есть еще один тренд: многие компании сами берут на себя повышенные обязательства и внедряют у себя на объектах культуру безопасности, по сути, это высшая степень охраны труда. Что это за явление и как компания может приумножить свои прибыли, внедряя культуру безопасности, рассказал "РГ" Петр Тищенко, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Петр Евгеньевич, все знают, что такое охрана труда, чем это понятие отличается от культуры безопасности?

Петр Тищенко: Определений, что такое культура безопасности, множество. Например, в приказе Ростехнадзора, касающемся атомной отрасли, к культуре безопасности относят осознание работником личной ответственности и самоконтроль. Для ряда других смежных отраслей приводится другое определение, гласящее, что такая культура невозможна без уделения вопросам безопасности внимания, соответствующего их значимости. Но мне лично больше нравится простое определение, данное профессором Стэнли Дитсом: культура безопасности - это то, как мы работаем, когда за нами никто не наблюдает. Внимание, осознанность, самоконтроль - все это, безусловно, требует больших усилий. Когда культура безопасности сформирована, выработана и доведена до автоматизма привычка делать все правильно, следовать инструкции становится легко.

Строгое следование инструкциям, техническим регламентам по безопасности, особенно на опасном предприятии, - это крайне важно.

Если мы возьмем любое крупное происшествие на производстве, то выяснится, что в его основе лежит локальное событие, которое с большой вероятностью могли предотвратить, но этого не было сделано. А дальше ситуация развивается по нарастающей и в какой-то момент выходит из-под контроля. Например, что было на Чернобыльской АЭС? Главной причиной, которая привела к трагедии мирового масштаба, стали в конечном счете расхлябанность и цепочка неправильно принятых решений, то, что мы называем человеческим фактором.

Но ведь на любом предприятии есть начальники, которые контролируют в том числе и соблюдение техники безопасности.

Петр Тищенко: Одного контроля со стороны руководства часто оказывается недостаточно. Проведем аналогию: можно ли считать культурным того человека, у которого дома собрана большая библиотека? Можем, но только при условии, что он эти книги читает. То же самое и с безопасностью. Много раз мы в комитете сталкивались с ситуациями, когда приходишь на предприятие, оборудованное по последнему слову техники, знакомишься с работниками, опытными, передовиками производства, ими все гордятся. А при этом из пяти обязательных средств индивидуальной защиты эти сотрудники используют только два, а остальные висят на крюке у рабочего места.

Предприятие может закупить самые современные средства защиты, использовать самое прогрессивное оборудование, но если сотрудники не будут в обязательном порядке всем этим пользоваться, то усилия руководства пойдут насмарку.

Культура безопасности - это высшая степень охраны труда, когда вся организация пронизана идей безопасности, начиная от собственников и высшего руководства и заканчивая работниками рабочих профессий и служащими. Все 100 процентов работников должны быть привержены этой идее и вовлечены в выполнение требований на уровне привычного поведения и автоматизма.

Как добиться такого вовлечения, работодатель же не может заставить работника думать по-другому?

Петр Тищенко: Этот вопрос пытаются решить сейчас в компаниях по всему миру. Мне кажется, что проблема в том, что о таких вопросах, как следование инструкциям на производстве, мы задумываемся слишком поздно, когда человек уже идет на работу.

Думаю, что о культуре безопасности нужно начинать говорить еще с детского сада и со школьной скамьи. Изучаются же детьми, например, правила дорожного движения. Мы даже обращались в Министерство труда с предложением инициировать введение небольшого курса об охране труда в рамках уроков ОБЖ. На мой взгляд, это очень важно.

Пока же на предприятиях нередко происходит так: пришел человек после колледжа на завод, смотрит на коллег, а они для галочки расписываются в журналах по охране труда, игнорируют средства индивидуальной защиты. Естественно, что новичок ориентируется на их поведение и будет делать так же. Подобные подходы нужно менять на корню.

Есть успешные мировые практики. Например, набирает популярность концепция Vision Zero, нулевого травматизма. В России к ней присоединяется все больше предприятий.

Если на стройке директор появляется без каски, то как можно заставить сотрудников носить средства защиты?

Эта концепция подразумевает выполнение компанией семи главных правил, их еще называют золотыми.

Во-первых, сам руководитель должен подавать пример по соблюдению правил безопасной работы. Например, если на стройке директор появляется без каски, то как можно заставить сотрудников носить средства защиты?

Второе правило - выявлять угрозы и контролировать риски. Мониторинг должен быть постоянным. В-третьих, необходимо разрабатывать программы для конкретной организации. Четвертое - на предприятии должна быть создана система безопасности и гигиены труда. Работодатель должен обеспечивать безопасность на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием - и это пятое правило. Шестое - сотрудники должны иметь возможность развивать свои профессиональные навыки через повышение квалификации. И седьмое - инвестировать в кадры, мотивировать сотрудников личным участием, чтобы им хотелось следовать культуре безопасности.

А если сотрудники просто будут игнорировать эти правила и действовать, как им удобно?

Петр Тищенко: Не существует волшебной таблетки, позволяющей в одночасье внедрить культуру безопасности на предприятии, это долгая и кропотливая работа. Например, на железной дороге не только проводят обучающие мероприятия, там внедряется новое оборудование, которое позволяет людям в принципе не попадать в опасные зоны. Многие корпорации внедряют системы контроля доступа, используя компьютерное зрение и видеоаналитику. Когда работник попадает в опасную зону, работодатель может проконтролировать, надета ли каска, используются ли другие средства защиты - в противном случае система может просто заблокировать доступ, подать сигнал тревоги. Также есть механизм поощрения, когда сотрудник, в точности выполняющий все правила, получает премию, дополнительные дни к отпуску или какие-нибудь другие привилегии. Ну а, соответственно, тот, кто попался на нарушении, получает взыскание.

А предусмотрена ли на уровне законодательства ответственность для работника, который не использует средств защиты?

Петр Тищенко: В Трудовом кодексе есть статья, раскрывающая обязанности работника по охране труда, там прописано, что сотрудник обязан выполнять все мероприятия, касающиеся безопасности на рабочем месте. Но основную ответственность за выполнение правил охраны труда несет работодатель. Законодательство достаточно сурово, прописаны и высокие штрафы, в случае гибели сотрудника на производстве или при серьезных травмах в отношении руководителей предприятия может быть возбуждено уголовное дело, то есть топ-менеджмент несет в том числе и личную ответственность. Работника же могут привлечь в исключительных случаях, например, если из-за каких-то его действий кто-то еще пострадал. Но доказать, что трагедия произошла именно по причине игнорирования требований безопасности линейным специалистом, очень сложно.

Требования к работодателям и так суровы. Зачем им еще культура безопасности?

Петр Тищенко: Для себя. Обязательные требования законодательства касаются только охраны труда. Но все больше компаний начинают следовать культуре безопасности, хотя, например, и не получают за это каких-то материальных привилегий. Но в конечном счете это оказывается выгодным делом. Если не происходит каких-то аварий, то предприятию не нужно тратиться на ремонт, терять деньги из-за простоя, в конце концов, нести расходы, связанные с компенсациями пострадавшим. К тому же следование предприятием культуре безопасности становится огромным репутационным плюсом компании в глазах потенциальных инвесторов и партнеров.

Культуру безопасности в Петербурге в основном внедряют крупные компании, это производственный сектор, строительство, транспорт, например железная дорога. Тем не менее такая система вполне жизнеспособна для малого и среднего бизнеса.

К тому же о культуре безопасности сейчас постепенно задумываются и сами работники. Компания, для которой безопасность сотрудников является приоритетом, становится привлекательнее для соискателей, там меньше текучка кадров, люди держатся за такое рабочее место, и компании не нужно постоянно тратить средства на обучение новых кадров.

Конечно, мероприятия по внедрению концепции культуры безопасности требуют более чем серьезных вложений, но практика показывает, что компании, которые следуют этому пути, в конечном счете оказываются в выигрыше.