Почему в северных регионах приостановлен промысел жемчуга

Популяция европейской жемчужницы в ряде регионов СЗФО находится в лучшем состоянии, чем на других территориях ее обитания. К такому выводу пришли архангельские ученые в ходе исследований этих пресноводных моллюсков, занесенных в Красные книги всех уровней.

Когда-то промысел речного жемчуга был одним из самых процветающих на Северо-Западе, его поставляли царскому двору и отправляли на экспорт. В музеях можно увидеть богато украшенные жемчугом кокошники и другие элементы традиционного северного костюма. Однако к началу XX века европейская жемчужница - источник ценного товара - оказалась под угрозой исчезновения, и промысел приказал долго жить.

Сегодня жемчугоносных моллюсков только изучают и охраняют. Но вместе с увеличением их численности стали возникать вопросы о перспективах возрождения промысла или искусственного выращивания жемчуга, которое широко практикуется в азиатских странах.

В СЗФО европейская жемчужница сохранилась в реках Архангельской и Мурманской областей, а также Карелии.

- Восточная граница ее современного ареала проходит по реке Солзе неподалеку от Северодвинска, а западная находится в Португалии, - отмечает ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН, кандидат биологических наук Илья Вихрев. - Ареал достаточно большой, но местами разорванный. Например, жемчужницы практически не стало на территории Новгородской и Ленинградской областей, где в былые времена промысел был широко развит. Впервые он упоминается в источниках XV века, но наверняка существовал и раньше. С продвижением новгородцев на север добыча жемчуга началась в бассейнах рек Онежского озера, Белого моря и на Кольском полуострове.

Объемы добычи исчислялись тоннами, а раковин вскрывали в 500 раз больше. Промысловики рассчитали, что жемчужину можно было найти только в одной из ста раковин, а ту, которую не стыдно отправить ко двору, - в одной из тысячи.

Но к сокращению популяции моллюсков привел не только массовый промысел, а целый комплекс причин, полагают ученые. Иначе с прекращением добычи проблема бы исчезла, однако этого не произошло.

Дело в том, что жемчужница очень требовательна к условиям среды обитания, поясняет Илья Вихрев. Прежде всего ей нужны холодные чистые реки.

На популяцию моллюска негативно подействовало развитие лесной промышленности

- На популяцию негативно подействовало развитие лесной промышленности. Сильно повлиял молевой сплав леса по рекам. Бревна порой тонули, в воду попадали кора, ветки и прочий мусор. К тому же для удобства сплава проводили инженерные работы: выпрямляли русло, устраивали плотины. Все это меняло среду обитания жемчужниц. Вода уже не была прозрачной, дно становилось илистым. С развитием транспорта от молевого сплава отказались, но вырубка леса продолжалась, а это приводило к эрозии почвы и также ухудшало экосистему реки. Проблему усугубляло строительство дорог и мостов. Вообще, чем больше освоен речной бассейн, тем хуже чувствует себя жемчужница, - делает вывод ученый.

Эти же процессы сокращали и численность рыбы, в том числе лососевых пород. А личинки моллюсков - глохидии - на время роста прикрепляются к жабрам семги и кумжи. У северных жемчужниц этот период занимает до девяти месяцев. Сегодня их особенно много в районе заводов по разведению рыбы.

Новым испытанием для чувствительных моллюсков стало потепление климата. Архангельские ученые вместе с коллегами из других стран провели масштабное исследование от Испании до Кольского полуострова. Оказалось, что состояние жемчужниц зависит от температуры воздуха и воды. В южных регионах популяция, по выражению биологов, находится в более угнетенном состоянии. Моллюски там быстро растут, но долго не живут, их воспроизводство не успевает компенсировать убыль. А для медленно растущих северных жемчужниц двести лет - обычная продолжительность жизни.

Ученые подсчитали: популяция этих моллюсков в Архангельской области сегодня составляет свыше полумиллиона особей, в Мурманской - больше миллиона, а на севере Карелии - два миллиона с лишним.

- По сравнению со странами Западной Европы у нас ситуация с жемчужницей благополучная, - отмечает директор ФИЦКИА УрО РАН член-корреспондент РАН Иван Болотов. - В Архангельской области мы обследовали все реки, где раньше велась добыча жемчуга. В каждой из них жемчужница обитает и сегодня. То есть мы ни одну из жемчужных рек не потеряли.

Все они находятся в малонаселенной лесной местности, где нет загрязняющих предприятий, поэтому моллюски сохранились. Но все равно их численность гораздо меньше, чем прежде. Источники сообщают, что в былые времена раковины устилали речное дно в несколько слоев.

В прошлом веке предпринимались попытки возродить промысел или искусственно выращивать жемчуг на Севере, но это оказалось нерентабельным. В отличие от южных популяций, жемчужница здесь слишком долго растет. К тому же на образование самого жемчуга требуется лет десять. Как это происходит? Когда в раковину попадает какой-то раздражитель - песчинка или камешек, - моллюск начинает секретировать перламутровое вещество, которое обволакивает это инородное тело. Чем больше слоев, тем качественнее жемчужина.

- В Японии и Китае разработали эффективный способ искусственного выращивания жемчужин в раковинах. В них подкладывают заготовки разных форм из толченых раковин, которые хорошо покрываются перламутром. Это очень рентабельный бизнес, который окупается уже через 10-15 лет. Как правило, на таких жемчужных плантациях открывают ювелирное производство, магазин и музей для привлечения туристов. Но в Азии используют определенные виды моллюсков, которые быстро растут, и климат там теплее. Мы подсчитали, что у нас на Севере рентабельность такого бизнеса была бы нулевой. Пришлось бы ждать полвека, чтобы получить более или менее стоящий жемчуг, - полагает Иван Болотов.

При этом, по его мнению, в России все-таки можно выращивать искусственный жемчуг в промышленных масштабах - на юге Дальнего Востока. Там обитают моллюски кристарии, которые используются на фермах Японии и Китая.

Между тем

Северная жемчужница и без промысла приносит огромную пользу как важная часть экосистем. Она необходима для сохранения небогатого биоразнообразия этих территорий, подчеркивает Илья Вихрев. В некоторых районах двустворчатые моллюски представлены только жемчужницей. Пропуская через себя воду, она обогащает грунт органическими веществами, помогая другим организмам. Не самый крупный моллюск фильтрует до 15 литров в день. И это лишь некоторые его функции.

В 2020 году ученые продолжат исследования европейской жемчужницы на предмет ее генетического разнообразия в регионах России.