Трое жителей Мурманской области попытались украсть 9 тонн алюминия

Кандалакшский районный суд признал виновными троих жителей города Кандалакши в покушении на мошенничество, которое выражалось в краже крупной партии алюминия-сырца. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Преступники ранее работали на местном металлургическом предприятии. Как выяснил суд, в феврале 2020 года они вступили в сговор, договорившись похитить металл.

- В период рабочих смен при помощи специального ковша один из них разливал из печей расплавленный алюминий в формы, предназначенные для сбора шлака, - рассказали в прокуратуре. - Полученные слитки он прятал в вентиляционную шахту, расположенную в полу. Всего таким образом было изготовлено 474 слитка алюминия - сырца общей массой свыше 9 тысяч килограмм на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Затем двое "металлургов" на электротележке частично вывезли металл из цеха и перегрузили в автоцистерну, водителем которой был третий участник сговора. Но при выгрузке алюминия злоумышленников задержали сотрудники службы безопасности предприятия и полицейские. Приготовленный к хищению алюминий-сырец был изъят.

На предварительном и судебном следствии мужчины признали полностью вину и раскаялись в содеянном. С учетом этого суд приговорил их к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому. В законную силу приговор пока не вступил.