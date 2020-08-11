Ученые нашли способ сделать видимым инфракрасное излучение

Новости

В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция" 16:19
Медики напомнили о вреде алкогольных и газированных напитков 16:19
Россотрудничество скоро сменит название 16:19
Доля дешевых лекарств увеличилась на 38% за время пандемии 16:12
Из-за паники на бульваре в Каннах пострадало 44 человека 16:11
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии 15:45
Муж найденной с пробитой головой певицы Легкоступовой задержан 15:26
Правительственную комиссию по русскому языку возглавит министр просвещения 15:19
Иван Охлобыстин написал для Михаила Ефремова пьесу 15:19
Парламент Китая продлил полномочия законодательного собрания Гонконга 15:14
Режиссер "Текста" и "Холопа" снимет комедию с Буруновым и Харламовым 15:00
Три российских дипломата с семьями покинули Словакию 14:48
Умер лауреат "Оскара" Курт Людтке 14:37
В Ленобласти на учениях по тревоге подняли комплексы "Искандер-М" 14:25
Вузовским преподавателям помогут получить навыки работы онлайн 14:18
Роман Широков отстранен от эфиров на "Матч ТВ" 14:16
В Швейцарии родителям не разрешили сопровождать детей в школу 1 сентября 13:57
Тихонов высказался об избиении Широковым судьи 13:55
Биография Есенина ляжет в основу драматического триллера 13:47
СМИ: "Наполи" начал переговоры по трансферу футболиста ЦСКА Влашича 13:40
У сериала "Игра на выживание" появились трейлер и дата премьеры 13:29
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт 13:28
Лесные пожары на Чукотке полностью ликвидированы 13:25
Вышел трейлер сериала про "ангарского маньяка" с Ксенией Собчак 13:20
NVIDIA покажет новые видеокарты 31 августа 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 15:18
Рубрика: Общество

Ученые нашли способ сделать видимым инфракрасное излучение

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Исследовательская группа, в которую вошли ученые из России и Швейцарии, разработала универсальную мембрану, которая позволит сделать видимыми для человеческого глаза инфракрасные лучи. Никакого специального оборудования или особых условий для применения мембраны не требуется.

Научные исследования проводились силами Университета ИТМО, Алферовского университета, а также Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

В пресс-службе ИТМО отмечают, что обычный лазерный луч человеческий глаз может увидеть, например, если навести этот луч на тетрадный лист. Инфракрасные волны длиннее, и увидеть их таким способом не получится, в какой-то момент луч просто прожжет бумагу.

Фото: iStock
Для борьбы с нефтезагрязнениями предложили применять бактерии-"камикадзе"

Для инфракрасного диапазона несколько лет назад были изобретены специальные карточки из редких металлов. Они поглощают инфракрасное излучение и делают его видимым. Но эти карточки довольно дороги, у них ограниченный срок службы и подходят они не для всех приборов. А инфракрасное изучение применяется во множестве отраслей. В Университете ИТМО говорят, что только в вузе имеется более сотни установок с ИК-лучами.

И периодически возникают ситуации, когда приборы проверяются, а значит, луч надо увидеть. Устав от дорогих карточек с коротким сроком службы, международная научная группа создала специальный инфракрасный визуализатор.

В основе разработки - нитевидные нанокристаллы из фосфида галлия. Этот материал интересен тем, что из-за того, что его кристаллическая решетка не симметрична по центру, он может в два раза уменьшать длину волны. Благодаря этому свойству нанокристаллы фосфида галлия являются универсальными, они могут работать в самых разных спектрах.

Ученые вырастили кристаллы на подложке, залили их тонким слоем полимера. Затем кристаллы были аккуратно оторваны от подложки, и получилась тонкая полупрозрачная пленка: она свободно пропускает инфракрасные лучи, а за счет уменьшения длины волны, луч становится виден человеческому глазу.

Важно и то, что мембрана, в отличие от карточек, не преграждает дорогу лучу. Это упрощает применение нового материала и может позволить сделать диагностику сложного оборудования более точной.

Материалы исследования опубликованы в журнале ACS Nano.

В регионах Общество Наука В мире Европа Швейцария Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Турция установила новые правила въезда в страну
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку