В Череповце служебная собака отыскала малыша

Маленький житель Череповца ушел из дома и потерялся. Возможную трагедию предотвратила бельгийская овчарка по кличке Пит.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, на линию 112 поступил тревожный звонок от череповчанки 1984 года рождения, которая сообщила, что пока она отдыхала, во время дневного сна их дома ушел ее пятилетний сын. Поиски в округе результатов не принесли.

Дежурные наряды получили ориентировку на ребенка, одновременно на место происшествия отправился кинолог со служебной собакой. Бельгийская овчарка Пит взяла след от дома, где жил мальчик, и привела полицейских на перекресток улицы Пионерской и Северного шоссе. Там оперативники и обнаружили потеряшку. Как оказалось, ребенок смог выйти на улицу через незапертую дверь, а его путь лежал к бабушке в деревню Причалы.

Но финал истории оказался не вполне радостным для испугавшейся семьи. В отношении родителей мальчика сотрудники полиции составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". В результате отец и мать ребенка могут быть оштрафованы на 500 рублей.