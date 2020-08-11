В Череповце служебная собака отыскала малыша

Новости

В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова 19:04
Александр Ширвиндт попал в ДТП 18:48
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах 18:41
Избитый Широковым судья обратился в полицию 18:40
В Ленобласти в лесу нашли коробки с вакциной от гриппа 18:09
Массовая вакцинация от коронавируса начнется к концу года 17:48
В Москве построят станцию метро "Гольяново" 17:46
Столичный велопатруль выявил за неделю работы 50 нарушений парковки 17:33
Ветераны "Спартака" требуют пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:28
По Парижу запретили ходить без маски 17:13
Дикие звери стали чаще выходить на улицы Москвы 17:10
Nissan Qashqai нового поколения выехал на дорожные тесты 17:02
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире 16:55
Депутат предложил увеличить финансирование здравоохранения до 6% ВВП 16:47
Фото: Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями 16:47
Toyota идет вопреки трендам и наращивает предложение седанов 16:37
Президент Сербии готов первым принять российскую вакцину от COVID-19 16:34
Спецслужбы перекрыли рынок "Теплый стан" 16:34
В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция" 16:19
Медики напомнили о вреде алкогольных и газированных напитков 16:19
Россотрудничество скоро сменит название 16:19
Доля дешевых лекарств увеличилась на 38% за время пандемии 16:12
Из-за паники на бульваре в Каннах пострадало 44 человека 16:11
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии 15:45
Муж найденной с пробитой головой певицы Легкоступовой задержан 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 18:13
Рубрика: Общество

В Череповце служебная собака отыскала малыша

Текст: Евгений Малышев (Вологодская область)

Маленький житель Череповца ушел из дома и потерялся. Возможную трагедию предотвратила бельгийская овчарка по кличке Пит.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, на линию 112 поступил тревожный звонок от череповчанки 1984 года рождения, которая сообщила, что пока она отдыхала, во время дневного сна их дома ушел ее пятилетний сын. Поиски в округе результатов не принесли.

В день кинолога в МЧС показали, на что способны их собаки

Дежурные наряды получили ориентировку на ребенка, одновременно на место происшествия отправился кинолог со служебной собакой. Бельгийская овчарка Пит взяла след от дома, где жил мальчик, и привела полицейских на перекресток улицы Пионерской и Северного шоссе. Там оперативники и обнаружили потеряшку. Как оказалось, ребенок смог выйти на улицу через незапертую дверь, а его путь лежал к бабушке в деревню Причалы.

Но финал истории оказался не вполне радостным для испугавшейся семьи. В отношении родителей мальчика сотрудники полиции составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". В результате отец и мать ребенка могут быть оштрафованы на 500 рублей.

В регионах Общество Семья и дети Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Турция установила новые правила въезда в страну
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку