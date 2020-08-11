Следственный комитет по Ленинградской области прорабатывает предложения, суть которых в том, чтобы разрешить лесопользователям использовать древесину, полученную при линейных рубках. В ведомстве полагают: из-за того, что лесопользователи лишены этого права, леса захламляются, повышается риск лесных пожаров, а сами арендаторы регулярно получают штрафы из-за неправильного складирования вырубленных деревьев.

Линейная рубка - это когда прокладываются трубопроводы, линии электропередачи и другие подобные объекты. Компания, которой принадлежит трубопровод, арендует участок лесного фонда. Чтобы проложить коммуникацию, компания проводит вырубку над самим трубопроводом и в радиусе нескольких метров. На этом этапе спорных ситуаций, как правило, не возникает.

- А дальше возникает пробел - он вырубил, а что дальше делать с этими деревьями, непонятно, ведь эти срубленные стволы - не его собственность, а собственность государства. Получается абсурдная ситуация, как если бы организация взяла в аренду участок реки, но не имела бы права ловить там рыбу. Если лесопользователь продаст срубленный при прокладке линейных объектов лес, он может быть привлечен к ответственности; если оставит лежать здесь же, на просеке, то это повышает риск лесных пожаров. В принципе, всю эту древесину Росимущество выставляет на аукционы, но они происходят через три-шесть месяцев после вырубок, так что качество леса, естественно, портится, - обрисовывает ситуацию руководитель Следственного управления СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин.

Один из самых принципиальных моментов - как именно хранить древесину до торгов. В Правилах пожарной безопасности прописано, что все срубленные деревья должны очищаться от сучьев и плотно укладываться на землю в штабеля или поленницы. А в радиусе 1,4 метра должна быть насыпана так называемая минерализованная полоса из гравия или другого мелкого камня.

К тому, как лесопользователи складывают древесину для хранения, возникает много вопросов. В основном претензии поступают от лесничеств. Так, в Княжпогостском районе Республики Коми за неправильное хранение этих штабелей одну местную электросетевую компанию недавно оштрафовали на 50 тысяч рублей, вторую - на 70 тысяч. В Сосногорском районе Коми нефтедобывающее предприятие оштрафовано на 60 тысяч за неотпиленные сучья. В Вологодской области сетевиков привлекли к административной ответственности за то, что они не ликвидировали порубочные остатки и не отделили деревья от сучьев. Сетевая компания, которая прокладывала просеку через небольшой участок Питкярантского центрального лесничества в Карелии, получила штраф в 300 тысяч рублей из-за того, что древесина не была собрана в штабеля. Не без труда сетевики обжаловали судебное решение и добились снижения штрафа в два раза. В Тосненском районе Ленобласти компанию, прокладывающую газопроводы, оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие минерализованной полосы вокруг штабелей. Нередко на судебных заседаниях лесопользователи заявляют, что в момент вырубки все было в порядке: древесина укладывалась в штабеля, были организованы минерализованные полосы, но спустя несколько месяцев штабеля развалились, полосы развеяло ветром. И это проблема, ведь доказать, правы лесопользователи или нет, невозможно: к каждому штабелю охрану не приставишь и видеонаблюдение не организуешь.

Проанализировав большой массив судебной практики, в Следственном комитете по Ленинградской области предлагают наделить лесопользователей, проводящих вырубку, правом выкупать эту древесину, самостоятельно ее реализовывать по рыночной цене, а возможные убытки государства закладывать в арендную плату лесного участка с учетом таксационных измерений.

Необходимость введения такой меры в региональном СК объясняют тем, что при нынешней ситуации от лесопользователей требуют, чтобы они вели себя как рачительные хозяева, но они сами не имеют для этого ни малейшего стимула. Возможность выкупа древесины позволит компаниям не получать штрафы (их не за что будет выписывать, так как штабелей в лесах лежать не будет), во-вторых, компании смогут заработать на продаже леса.

В принципе, объемы линейных рубок достаточно серьезные.

Игорь Голубченко, доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХИГС, говорит, что при вырубке в зоне строительства шириной 50 метров при лесистости 50 процентов на каждый километр трассы вырубается по 2,5 гектара леса.

В зоне строительства шириной 50 метров на каждый километр трассы вырубается по 2,5 гектара леса

- Получится примерно 500 кубометров древесины, если лес можно отнести к категории спелых и перестойных, - говорит Голубченко. - Для трубопровода не нужна такая широкая просека, обычно принимается ширина 20 метров, и вырубать понадобится меньше.

Голубченко считает, что заинтересованность лесопользователей в выкупе древесины зависит прежде всего от пород: от высококачественного леса не откажутся даже непрофильные компании, а вот если древесина низкосортная, то с ее реализацией могут возникнуть проблемы.

С экспертом солидарна Наталья Соколова, председатель правления экологической автономной некоммерческой организации "Равноправие", член правительственной комиссии по биологической и химической безопасности.

- Я считаю, что есть смысл в наделении лесопользователей правом самостоятельной реализации древесины. Это может быть выгодно, - подчеркивает Соколова. По ее данным, зачастую вырубленную древесину в принципе вывозят как отходы. Также существует практика измельчения и использования для мульчирования, но она встречается реже.

Нужно учитывать, что зачастую участки, где прокладываются сети, являются удаленными и транспортная инфраструктура для вывоза древесины там отсутствует

Правда, как отмечает Наталья Соколова, зачастую участки, где прокладываются сети, являются удаленными и транспортная инфраструктура для вывоза древесины там отсутствует.

И если сейчас судьба древесины с линейных рубок волнует Росимущество, то в случае принятия закона ответственность за нее будет нести уже лесопользователь, ему придется предпринимать меры для ее вывоза или искать покупателей. Учитывая, что деятельность компаний, занимающихся линейными объектами, с лесом никак не связана, право реализовывать древесину может стать для лесопользователей не привилегией, а дополнительной головной болью.