В Ленобласти в братской могиле нашли останки 11 детей

В Ленинградской области у поселка Шапки поисковыми отрядами обнаружены останки 11 человек, предположительно, детей и подростков, сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах.

Обнаружены также личные вещи, пули и гильзы. Причина смерти несовершеннолетних пока не установлена, но не исключено, что они были убиты.

Поселок Шапки осенью 1941 года попал в зону оккупации, освободили его только в январе 1944 года.

О том, что у поселка Шапки есть массовое захоронение, местные жители знали давно. Несколько недель назад в этом месте начали работать поисковые отряды. После обнаружения человеческих останков на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.