В Ленобласти в реке обнаружили тело связанного мужчины

В Приозерском районе Ленинградской области из реки Вьюн между деревней Денисово и поселком Запорожье было извлечено тело мужчины. Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, руки и ноги погибшего были связаны.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство", но причина смерти мужчины пока окончательно не называется. Также пока не установлена личность погибшего. Никаких документов у него при себе не было.

Сейчас на месте работают криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося, также следователи устанавливают круг подозреваемых.