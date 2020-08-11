В Мурманской области начнут контролировать туристов

Власти Мурманской области пришли к окончательному выводу о необходимости упорядочить посещение туристами природных достопримечательностей Заполярья, куда ежегодно съезжаются сотни тысяч гостей со всех концов России. Для этого региональные власти объявили о создании единого центра лесного и экологического контроля для защиты уникальной природы Кольского полуострова. Такое поручение дал губернатор Андрей Чибис, который высказал недовольство состоянием уголков природы региона, куда больше всего стремятся гости Кольского полуострова. По его словам, туристы и туроператоры, которые возят гостей в эти места, ведут себя "безобразно".

Мириться с поведением отдельно взятых туристов, посещающих Заполярье, действительно невозможно. Недавний пример - "творчество" неизвестных вандалов на особо охраняемой территории природного парка регионального значения "Полуострова Рыбачий и Средний". На Рыбачьем неизвестные испортили надписями древние писаницы близ впадения реки Пяйве в Баренцево море, которые были открыты в 1985-1986 годах. Они выполнены красной охрой и представляют собой сложные геометрические фигуры и изображения оленей. Согласно археологическим и геоморфологическим данным, они датируются VII-VI веками до нашей эры.

- Рисунки пока сохранились, - отметил директор представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Баренц-экорегионе Олег Суткайтис. - Но видно, что место посещается активно, появилась ведущая к нему дорога. Людям лень подходить, они стали подъезжать в автомобилях прямо к памятнику.

Ранее от рук туристов пострадала еще одна туристическая Мекка Кольского полуострова, село Териберка, одна из достопримечательностей которого - рыбацкий катер, выброшенный штормом прямо на песчаный пляж. Кто-то нанес на судно красной краской корявую надпись "Тула". Такие же надписи появились на некоторых камнях и скалах рядом с селом. К счастью, потом "художество" земляков закрасили другие тульские туристы. Таких случаев - тысячи.

- Одна из главных проблем - это бесконтрольное использование туристами различной техники, - подчеркнул Олег Суткайтис. - Например, это крупногабаритный транспорт и квадроциклы, которые зачастую ездят по нетронутой земле, прокладывая новые колеи и дороги. За последние пять-шесть лет таких дорог на полуостровах Рыбачьем и Среднем возникло очень много, несмотря на то что это особо охраняемая природная территория (ООПТ).

По словам эксперта, в первую очередь необходимо разработать маршруты движения для техники и наладить контроль их использования. Достаточно один или два раза проехать по тундре на технике, чтобы возникла колея, которая потом будет зарастать десятилетиями. Каждая ООПТ должна иметь планы управления, в которых были бы четко обозначены маршруты передвижения туристов по этой территории, места стоянок и разведения костров, складирования мусора. На охраняемых территориях должны работать инспекторы - не столько для наказания, сколько для контроля и предоставления путешественникам необходимой информации. Для этого необходимо установить специальные штаты таких инспекторов. Кроме того, необходимы расчеты, какой поток туристов может выдержать та или иная территория, и в случае превышения этой величины ограничивать ее посещение. А чтобы автомобилисты не передвигались по территории парка как попало, при въезде нужно выдавать автомобилистам трекеры, которые они при возвращении должны сдавать. Это позволит проконтролировать, съезжал ли данный автомобиль с утвержденного маршрута.

На Рыбачьем полуострове неизвестные испортили надписями древние писаницы близ впадения реки Пяйве в Баренцево море. Они датируются VII–VI веками до нашей эры

С этим мнением соглашается заместитель директора по развитию Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области Виктор Петров. По его словам, в попытке объединить разнородные службы есть определенная логика. Но необходимо учесть опыт других регионов, где подобные действия уже предпринимались и не принесли желаемого эффекта, чтобы не повторять чужих ошибок. В частности, стоит учесть негативный опыт таких мер в заказнике Туколонь Иркутской области.

Необходимо не просто объединять "разрозненные органы управления", а создать эффективно действующую структуру по охране природы Заполярья, для чего необходимы существенные ресурсы. Одна из первоочередных мер - повысить зарплату инспекторов, которые получают ее сегодня на уровне МРОТ.?Как правило, приезжающие в Мурманскую область туристы хорошо обеспечены, и если их будут контролировать представители ООПТ с подобным уровнем дохода, возникнут несомненные предпосылки для коррупции. Также количество инспекторов необходимо увеличить, поскольку сегодня на одного инспектора дирекции приходится в среднем около тысячи квадратных километров территории. Ясно, что такое количество сотрудников при огромной площади охраняемых районов Кольского полуострова - даже не капля в море.

- Очень важно пересмотреть площадь природного парка "Полуострова Рыбачий и Средний", - убежден Виктор Петров. - Например, очень известные скалы под названием Братья на побережье полуострова Рыбачий, которые стремится посетить каждый приезжающий сюда турист, в территорию парка не включены, а значит, не подлежат охране. И большинство нарушений случаются поэтому за границами природного парка. Положение о природном парке следует в этом отношении пересмотреть, и эта работа была начата, но после реорганизации регионального минприроды она остановилась.

При этом речь не идет об увеличении площади парка. Напротив, ее можно даже уменьшить, исключив из природного парка центральную часть Рыбачьего, которая туристов интересует очень мало, подчеркивает эксперт. Но побережье обоих полуостровов обязательно должно войти в состав парка.