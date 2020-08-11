В Петербурге смогли оштрафовать треть нарушителей платной парковки

Лишь каждый третий петербуржец платит штрафы за нарушения правил платной парковки в центре. Долгие годы городские власти и вовсе не имели никакой возможности привлечь нарушителей к ответственности. Но весной в Кодекс об административных правонарушениях были внесены изменения, которые позволили взыскивать деньги через суд. Городские власти намерены воспользоваться этим инструментом и добиться стопроцентной собираемости штрафов.

Зона платной парковки появилась на 27 улицах исторического центра города в 2015 году. Генеральный директор Центра транспортного планирования Петербурга Рубен Тертерян утверждает, что плату за парковку стали взимать не ради пополнения городской казны, а чтобы снизить трафик на узких улицах. В частности, Тертерян приводит пример, что пять лет назад коэффициент запаркованности на Чайковского, Жуковского или Некрасова составлял 1,6, то есть машины не просто занимали все места для парковки, они стояли в два ряда на проезжей части и практически парализовывали движение.

Когда на этих 27 улицах запретили парковаться бесплатно, многие автолюбители перестали ставить машины в этой зоне. Пропускная способность улиц резко возросла. Но потом петербуржцы с удивлением узнали, что им не могут выписать штрафы за неправильную парковку. Дело в том, что городские власти не могли получать по линии ГИБДД персональные данные нарушителей правил парковки. Соответственно предъявлять претензии было некому.

Горожане реагировали на ситуацию по-разному. Кто-то честно оплачивал платную парковку, кто-то парковался, где хотел, и не платил. Поэтому со временем 27 улиц, попавшие в экспериментальную зону, были загружены так же, как и все остальные. К слову, в январе 2020 года, когда штрафовать еще было нельзя, Городской центр управления парковок получил от сознательных граждан всего три миллиона рублей.

Возможность реально привлекать к ответственности нарушителей появилась у городских властей с весны. На данный момент в Петербурге выписано 57 590 таких штрафов. Оплачено 14 398. Сумма штрафа для тех, кто припарковался в зоне платной парковки и не заплатил, составляет три тысячи рублей, таким образом, городской бюджет получил свыше 41 миллиона рублей. Фантастическая сумма, учитывая, что всего за семь месяцев граждане честно оплатили парковку на сумму 21 миллион рублей.

Только 25 процентов штрафов оплачивается добровольно

И. о. директора Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков говорит, что на данный момент 25 процентов штрафов оплачиваются добровольно, часть - после обжалования.

При этом половина петербуржцев, получивших уведомления об оплате штрафа, их и вовсе проигнорировали. Ваньчков отмечает, что сейчас забыть о штрафе не получится, Городской центр управления парковками намерен взыскивать деньги через суды.

Штрафы петербуржцы массово стали получать относительно недавно, и в Центре транспортного планирования Петербурга снова зафиксировали рост пропускной способности улиц в зоне платной парковки. Нарушителей стало меньше, при этом в полтора раза относительно прошлого года выросло число тех, кто честно вносит деньги за пребывание своих машин в платной зоне. Суммы относительно невелики - за легковой автомобиль плата составляет 60 рублей в час. Жители домов, живущие в зоне платной парковки, имеют право на абонемент, его цена - 1700 рублей в год. Правда, пока штрафы не действовали, таких разрешений оформлялось крайне мало. Сейчас владельцы квартир и комнат активно подают заявки.

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин не скрывает: у городских властей есть планы существенно расширить зону платной парковки, включив в нее Васильевский остров, Петроградскую сторону, значительную часть Адмиралтейского района и весь Центральный район.

Правда, обустройство зоны платной парковки - это тоже серьезные деньги. Например, расходы на создание 2799 парковочных мест в пилотной зоне составили 237 миллионов рублей. Затраты на увеличение этой территории почти в двадцать раз в бюджете пока не предусмотрены.