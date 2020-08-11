В Петербурге завели дело на пьяного капитана теплохода, врезавшегося в мост

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало расследование уголовного дела в отношении капитана прогулочного теплохода, который в пьяном состоянии катал пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, эта история следователям стала известна после того, как теплоход врезался в Прачечный мост на набережной Кутузова.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, выяснилось, что ушибы и ссадины получили трое пассажиров.

Сразу после ДТП побеседовать с капитаном не получилось: он оказался сильно пьян. Впоследствии выяснилось, что мужчина, невзирая на то, что он уже принял алкоголь, взял с группы туристов 14 тысяч рублей за увлекательную речную прогулку.

Сейчас на капитана возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".