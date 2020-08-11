В Поморье модернизируют инфраструктуру РЖД

В Архангельске планируют обновить железнодорожный вокзал, в Вельске - построить путепровод, а в Онегу отправить рельсовый автобус. Наиболее проблемным "звеньям" одного из основных видов транспорта Поморья был посвящен визит в регион заместителя министра транспорта РФ, главы Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Токарева.

В столице Поморья требуют обновления центральные входные ворота: вокзал на станции Архангельск-Город был построен еще в 1966 году, но безопасных переходов через пути до сих пор нет, а на перроне даже от дождя не укрыться. Реконструкция старого здания начнется в 2021 году - запланированы создание общего навеса, перехода, специализированных зон отдыха, ремонт крыши и фасада, зала ожидания, кассового блока, санузлов.

- Мы создаем удобства для людей, и они должны быть максимально продуманы. Регион готов включиться в этот процесс на условиях софинансирования, - подчеркнул врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с заместителем министра транспорта.

Александр Цыбульский и Владимир Токарев отметили также важность объединения железнодорожных и автобусных перевозок на одной площадке: сегодня люди, приезжающие в Архангельск, вынуждены преодолевать расстояние от ж/д до автовокзала, нагруженные тяжелыми сумками. Современный транспортно-пересадочный узел должен решить проблему. Тем временем уже в этом году начнется первый этап реконструкции - ремонт привокзальной площади: на ней появятся малые архитектурные формы, детская площадка.

А осенью Александр Цыбульский предложил запустить рельсовый автобус между Архангельском и Онегой (ранее планировалось, что рельсобус выйдет на линию только в 2021-2022 годах). Напомним, что сегодня прямого ж/д сообщения с Онегой нет, как и хорошей автомобильной дороги...

Владимир Токарев отметил, что совместно с РЖД планируется в кратчайшие сроки заняться реконструкцией архангельского вокзала, а также сделать все возможное по поставке в регион рельсового автобуса нового поколения. На встрече говорилось и о строительстве путепровода на центральной улице Вельска - Дзержинского:

- Для Вельска это одна из базовых проблем - железнодорожные пути словно делят город на две республики - "за линией" и "до линии", создают социальную напряженность, - рассказала "РГ" вельчанка Галина Веревкина. - К примеру, за линией находится значительная часть города, поселок Аргуновский, растет молодежный квартал, но в пробках на путях автотранспорт может стоять до часу. А ведь людям необходимо и за покупками, и к врачу...

О сложности ситуации жители города рассказали Александру Цыбульскому во время его визита в Вельск. В итоге в адрес Федерального дорожного агентства направлены предложения по строительству путепровода в Вельске стоимостью 915 миллионов рублей. Правительство области готово взять на себя организацию инженерных изысканиий и разработку проектно-сметной документации.

Тем временем в Архангельске продолжается модернизация подъемной части железнодорожного моста - работы будут закончены в 2021 году.