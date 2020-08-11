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11.08.2020 12:47

Рынок стабилизируется

В регионах Северо-Запада появляется все больше новых трудовых вакансий
Текст: Светлана Цыганкова (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 176(8230)
В России в июле впервые за последние месяцы число нанятых работников превысило количество уволенных. Рынок труда начинает восстанавливаться. Уровень безработицы составил 6,2 процента, или около 4,6 миллиона человек. После 1 марта на бирже труда зарегистрированы 3,2 миллиона, треть из них получает максимальное пособие по безработице. Схожая ситуация и в Северо-Западном федеральном округе. Здесь власти находят собственные решения проблемы.

Минтруд РФ заявил: начиная с июня темп регистрируемой безработицы замедлился более чем на треть. Сегодня в среднем на учет становятся порядка 140 тысяч человек в неделю. Для сравнения: в середине мая их было 220-250 тысяч. По профессиональной принадлежности больше всего пострадали специалисты торговли и бытового обслуживания, транспорта и административной деятельности.

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Такая тенденция отмечается и в СЗФО. В прошлом месяце количество вакансий в Вологодской области выросло на 46 процентов. Увеличилось и число резюме. Чаще всего компании искали рабочий персонал в сферах продаж, производства, строительства, недвижимости и медицины. А вот избыток кадров наблюдается в искусстве и масс-медиа. Пострадали и самозанятые граждане.

С 25 мая власти ввели на Вологодчине оплачиваемые общественные работы. Этой мерой поддержки воспользовались те, кто получил статус безработного в период пандемии и минимальное пособие. А таких 44 процента. На создание общественных работ из областного бюджета выделили более 87 миллионов рублей. Большая часть связана с благоустройством территории, санобработкой, очисткой зданий и сооружений.

- До конца нынешнего года будет создано пять тысяч рабочих мест. На общественных работах можно заработать более 20 тысяч рублей в месяц без какого-либо специального образования, - отметил начальник департамента труда и занятости Вологодской области Олег Белов.

Общественные работы открыли в сфере дорожного хозяйства - временно занятые вырубали кустарники вдоль трасс, убирали мусор, красили остановки. А с начала июня предложено заняться и сферой туризма: обустраивать экологические маршруты на особо охраняемых территориях.

Но вообще, по данным аналитиков одного из известных агрегаторов по поиску вакансий, соискатели не спешили выходить на открытый рынок труда. В среднем на одно предложение приходилось два претендента. Пять лет назад, например, в кризисном 2015 году, фиксировалось 3,3 резюме на одну вакансию. Оптимальным показателем считается пять-шесть кандидатов на вакантное место.

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Федеральная поддержка помогла сохранить занятость почти восьми тысячам жителей в Карелии: это пять тысяч предпринимателей и 2,8 тысячи занятых здесь сотрудников. Размер выплат составил 12,1 тысячи. За два месяца поступило 9,5 тысячи заявок от предпринимателей на сумму 107,8 миллиона рублей, это за апрель - май.

На сегодняшний день в базе данных имеется более пяти тысяч вакансий от 756 работодателей, из них 41,8 процента - рабочие профессии. Но наиболее востребованы водители, учителя, инженеры, механики и ряд других. Особенно нужны сотрудники в сфере ЖКХ, строительства, информации и связи, административной деятельности, здравоохранения.

Непростая ситуация в Псковской области. Здесь с начала нынешнего года число безработных выросло в 5,3 раза. И если в начале 2020-го фиксировали чуть более двух тысяч человек, находящихся в поиске работы, то в середине июля это количество возросло почти до 11 тысяч.

Однако более чем в пять раз увеличилось и число граждан, получающих пособие по безработице. Сейчас это 9,6 тысячи, в начале года - 1,7 тысячи. По мнению аналитиков, за содействием в поиске работы во время пандемии люди стали обращаться в том числе из-за хороших мер федеральной и региональной поддержки.

Прямая речь

Елена Мухтиярова, заместитель министра труда и социальной защиты России:

- Только за последние месяцы представлено более 60 тысяч новых рабочих мест. Больше всего их открылось в Республике Татарстан, Красноярском крае, Воронежской, Тюменской областях, Санкт-Петербурге. Здесь - 4,2 тысячи вакансий. Их рост фиксируется на протяжении восьми недель подряд.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Карелия

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