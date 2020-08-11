Первый матч в новом сезоне Премьер-лиги провел чемпион страны "Зенит". Питерцы победили в гостях "Ротор" благодаря голам Артема Дзюбы и Себастьяна Дриусси - 2:0.

Для хозяев поединок стал историческим: он был первым для волгоградцев в высшем дивизионе за 16 лет. А ведь было время, когда "Ротор" играл в еврокубках с самим "Манчестер Юнайтед", боролся за высокие позиции в чемпионате. Но в 2004 году клуб вылетел из первенства, а затем в какой-то момент и вовсе потерял профессиональный статус.

Впрочем, сейчас о той истории мало кто вспоминает. У "Ротора" новая команда, куча новичков. Понятно, что речи о борьбе за попадание, скажем, в еврокубковую зону вести пока не стоит, но волгоградцы уж точно не намерены просто отбывать номер в Премьер-лиге.

"Зенит", несмотря на изнурительный матч за Суперкубок в прошлую пятницу против "Локомотива" (2:1), на вчерашнюю встречу выставил оптимальный состав. С первых минут у гостей вышли: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун.

Начало матча осталось за хозяевами: "Ротор" пытался что-то создать впереди и, в целом, был активнее. Однако ближе к концу первого тайма зенитовцы перехватили преимущество и забили: на 21-й минуте с передачи Дриусси отличился Дзюба.

После перерыва волгоградцы активизировались. Подступов к чужим воротам у них было достаточно. Другой вопрос, что до реальных опасных моментов дело не доходило. "Зенит" же, сосредоточившись на обороне, пытался поймать соперника на контратаке. План гостей сработал: уже в концовке окончательный счет установил Дриусси - 2:0 в пользу "сине-бело-голубых".

Добавим, что накануне в Казани "Рубин" принимал "Локомотив". Эта игра завершилась после подписания номера "РГ" в печать. В остальных поединках первого тура были зафиксированы следующие результаты: "Химки" - ЦСКА - 0:2, "Тамбов" - "Ростов" - 0:1, "Уфа" - "Краснодар" - 0:3, "Арсенал" - "Ахмат" - 0:0, "Спартак" - "Сочи" - 2:2, "Урал" - "Динамо" - 0:2.

В десяти последних встречах Премьер-лиги "Зенит" одержал девять побед и один раз сыграл вничью

Во втором туре Премьер-лиги состоятся следующие матчи: "Арсенал" - "Уфа", "Сочи" - "Химки", "Спартак" - "Ахмат", "Рубин" - "Урал", "Динамо" - "Ротор", ЦСКА - "Тамбов", "Локомотив" - "Краснодар" и "Ростов" - "Зенит".

Тем временем российские клубы продолжают искать новичков. Напомним, что летнее трансферное окно в нашем чемпионате закроется 19 сентября.

Бывший полузащитник "Краснодара" и "Динамо" Жоаозиньо официально перешел в "Сочи". Ранее он пытался вернуться в стан краснодарцев, однако переговоры не увенчались успехом.

Близок к третьему трансферу в межсезонье "Локомотив". По информации зарубежных СМИ, московский клуб договорился с "Бордо" о переходе Франсуа Камано. За гвинейского футболиста "красно-зеленые" заплатят 5,5 миллиона евро.

Продолжает интересоваться одним из лидеров ЦСКА Николой Влашичем "Наполи". По данным Gazzetta dello Sport, спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли уже провел переговоры с представителями 22-летнего игрока.

Отмечается, что "Наполи" готовит предложение для ЦСКА в размере 20 миллионов евро плюс бонусы.

Об интересе "Наполи" к Влашичу сообщалось еще пару недель назад. Судьба этого трансфера, по сообщениям СМИ, во многом зависит от того, сумеют ли неаполитанцы продать бразильского полузащитника Аллана. Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности в составе армейцев он провел 69 игр и забил 21 мяч. В активе Влашича 11 матчей и 3 гола за сборную Хорватии.

Что касается остальных команд, то, по сообщениям СМИ, подмосковные "Химки" ведут переговоры с двумя защитниками - Соломоном Кверквелией ("Локомотив") и Владимиром Рыковым, который летом покинул "Динамо". В то же время форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе, вероятнее всего, отправится в аренду в грозненский "Ахмат". Прошлый сезон Мелкадзе провел в аренде за "Тамбов".

Лига чемпионов

В среду вечером матчем "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен" стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов. Все оставшиеся встречи турнира состоятся в Лиссабоне без зрителей. Победители всех противостояний определятся по итогам одной встречи. Выделить фаворита в сегодняшней дуэли весьма непросто.

Хотя многие эксперты и отдают предпочтение парижанам, "Аталанта" на данный момент ничуть не хуже своего соперника. Она по праву считается одной из самых ярких команд мира. Достаточно сказать, что бергамаски забили в прошедшем розыгрыше итальянского первенства 98 мячей. Лучше показатель, если мы берем европейские топ-лиги, только у "Манчестер Сити" (102 гола).

"Аталанта" успела себя проявить не только на внутренней арене, но и в Лиге чемпионов. Она стала первой командой в истории турнира, которая вышла в плей-офф, уступив в стартовых трех матчах группового этапа. В отличие от итальянцев, "ПСЖ" достаточно уверенно пробился в 1/8 финала, где обыграл дортмундскую "Боруссию" (1:2 в гостях и 2:0 дома). Что важно - в сегодняшнем матче не смогут принять участие лидеры команд. У "ПСЖ" из-за травмы не сыграет Килиан Мбаппе, а у "Аталанты" Йосип Иличич.

В остальных четвертьфинальных матчах сыграют: "РБ Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Мадрид), "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия) и "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция).

Где будем смотреть

12 августа, среда, "Матч ТВ"

21.45 "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "ПСЖ" (Париж, Франция). Прямая трансляция.

13 августа, четверг, "Матч ТВ"

21.45 "РБ Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания). Прямая трансляция.

14 августа, пятница, "Матч ТВ"

21.45 "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Мюнхен, Германия). Прямая трансляция.

15 августа, суббота, "Матч ТВ"

21.45 "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция). Прямая трансляция.