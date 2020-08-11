Житель Коми попался на аферу с возведением домов для полицейских

Возможность пополнить бюджет строительной фирмы выгодным заказом вышла боком бизнесмену из Коми. Он даже не попал на банкет, который сам же частично оплатил.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, мошенниками, которые с выдумкой разыграли жителя Сыктывдинского района, оказались абоненты сотовой связи, зарегистрированные в Краснодарском крае. Сначала владельцу небольшой строительной фирмы позвонила девушка, назвавшаяся сотрудником УГИБДД по Республике Коми, и поинтересовавшаяся, сможет ли предприятие построить дома для бюджетников, в частности для сотрудников полиции. Потерпевший ответил утвердительно и в качестве примера назвал одного из клиентов. Лжесотрудница ГИБДД перезвонила еще раз и сказала, что результаты проверки информации строителя оказались положительными. Стороны сошлись на том, что в скором времени в фирму позвонит руководство девушки.

На следующий день сыктывдинцу позвонил еще один аферист, который представился неким Андреем Николаевичем, работающим заместителем начальника республиканского УГИБДД. Он назначил жертве встречу на вечер того же дня для обсуждения контракта. Но еще до установленного времени на связь с жителем Коми вышел еще один злоумышленник, который сообщил о намечающемся банкете и попросил пострадавшего захватить с собой в офис автоинспекции три бутылки импортного коньяка стоимостью 10 тысяч рублей каждая. Расходы ему обещали возместить.

После того как владелец фирмы сообщил, что у него нет столько денег, злоумышленники отключились с тем, чтобы перезвонить снова и попросить перевести на два телефонных номера, зарегистрированных в Краснодарском крае, 12 тысяч рублей на презент для руководства. В этой просьбе житель Коми собеседникам не отказал и перевел требуемую сумму в два приема.

Получив деньги, аферисты перестали выходить на связь с "партнером по бизнесу". Владелец предприятия, поняв, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию, которая и возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".