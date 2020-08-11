Жительница Коми четыре раза заплатила мошенникам за щенка

Четыре раза заплатить за домашнего любимца и в итоге остаться ни с чем - такое испытание досталось жительнице Сосногорска, пожелавшей приобрести маленькую симпатичную собачку.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Республике Коми, давно мечтавшая о той-пуделе жительница Сосногорска 1970 года рождения обнаружила на одном из интернет-ресурсов подходящее объявление. Взявшая трубку женщина представилась заводчицей породы и назвала стоимость щенка - 22 480 рублей включая доставку животного.

Оплата должна была пройти дистанционно. Покупательница четыре раза вводила данные своей карты по ссылкам, указанным мошенницей, но каждый раз всплывало сообщение об ошибке. Жительница Сосногорска заметила, что оговоренная сумма тем не менее была снята со счета все четыре раза. Аферистке потерпевшая дозвониться больше не смогла, щенка ей тоже никто не привез.

Органы правопорядка проводят проверку происшедшего. Уже установлено, что номер телефона злоумышленницы зарегистрирован в Вологодской области.