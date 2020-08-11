"Бастионы" отработали уничтожение авианосной ударной группы в Черном море

В рамках внезапных учений береговые ракетные противокорабельные комплексы "Бастион" Черноморского флота отработали уничтожение авианосной ударной группы условного противника в Черном море. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского региона Минобороны РФ.

В рамках учений территориальный центр управления флота получил разведданные о том, что палубная авиация отряда кораблей условного противника готовится уничтожить экономически значимые объекты на полуострове. Военнослужащие на БРК "Бастион", обнаружив авианесущую ударную корабельную группу условного противника, оперативно привели комплекс в боевую готовность и уничтожили ту до взлета палубной авиации залповой стрельбой крылатыми ракетами (посредством электронных пусков) .

В отделе информобеспечения отметили, что мероприятие проводится в рамках командно-штабных учений по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности.

- Также проверяется организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове, - уточнили в ведомстве.