Гитара из бензиновой канистры, в кармане смешная сумма денег и паспорт - вот с таким необременительным багажом путешествует по стране парень, которого сняли с товарного поезда на станции Морозовск в Ростовской области сотрудники транспортной полиции.

Вот так музыкант ехал из Волгограда почти до Ростова, пока его не заметила камера видеофиксации. Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СКФО

Молодого человека приметила специальная система видеофиксации, которой оборудована современная железная дорога. На фотографии запечатлен человек в футболке и шортах, который лежит на угольной куче и мечтательно смотрит в небо, а рядом с ним та самая гитара, у которой дека из мятой канистры.

Поезд следовал на юг. Впрочем, это, наверное, не так уж важно. Помните, как у Джека Керуака в его знаменитой книге "В дороге": "Вы, парни, куда-то едете или просто едете? - Мы не поняли вопроса, а это был чертовски хороший вопрос".

Этот парень двигался все же в определенном направлении, у него есть цель. Разумеется, Черное море. Кто-то спешит к морскому берегу на самолете, кто-то в купе комфортабельного поезда или на собственной машине. Ну а кто-то верхом на пыльной угольной куче. Кому как повезет.

- Наш пилигрим из Курганской области, ему 31 год, - рассказали сотрудники железной дороги. - На поезд пробрался в Волгограде и вот доехал почти до Ростова. Когда снимали его с товарняка, не оказал никакого сопротивления. Абсолютно трезвый. Проверили по документам - судим никогда не был. Сказал, что постоянного места работы у него нет, подрабатывает. Выписали мы ему штраф, 100 рублей, за нарушение правил поведения на транспорте и отпустили. Сняли с поезда для его же пользы, так путешествовать опасно. Он еще спросил, где штраф можно оплатить.

Парень был трезв и вежлив. Спросил, где можно штраф оплатить

По словам железнодорожников, парень не только не проявил никакой агрессии, он показался безобидным и даже интеллигентным. Больше всего впечатлила гитара. Они не без оснований считают, что незадачливый пассажир все-таки попадет на Черноморское побережье, теперь уже автостопом. Таких чудаков в дороге любят.

А на курортную жизнь заработает, развлекая людей игрой на чудо-инструменте. Да кто же слушать его будет? Но ведь собираются люди вокруг барабанщиков, выбивающих дроби на кастрюлях. Главное - играть с чувством, вдохновенно.

- Такой инструмент будет подзванивать из-за железной деки, но вообще металлические гитары не редкость, - говорит известный музыкант Костя Соколовский. - Достаточно вспомнить британскую рок-группу Dire Straits и Марка Нопфлера. Они играли кантри, блюз, и у них были такие гитары, только не из канистры, конечно. Вполне прилично звучат.

В общем, парень, самоизолировавшийся в товарном вагоне, в плане музыки не новатор, конечно. Но без куска хлеба на морях не останется. А кому захочется сказать, что он не приносит никакой пользы обществу, мол, заводы стоят, в стране одни гитаристы, пусть снова вспомнит того же Керуака: "Каждый человек - это кайф, старина!"

Как вам это

А вы бы поехали на море без денег, но с гитарой?

Юрий Трущелев, поэт и сторож

Конечно, поехал бы. И даже без гитары. У меня уже были похожие приключения. Денег на квартиру у нас с девушкой не было. Она спала в палатке на берегу моря, а я рядом на надувном матрасе, потому что в палатке жарко. Потом у нас палатку украли, и остался только матрас. Какая была красота! Звон цикад, звезды. Питались мидиями, которых ловили под водой.

Елена Сидненкова, репетитор по математике и дворник

Я люблю комфорт, но в хорошей компании решилась бы и автостопом. Прошлым летом я была в Крыму в поселке Рыбачий. Поехала сама. Денег в обрез. Я арендовала у хозяйки курятник. Компаньонки в загончике кукарекали, а у меня был отдельный угол с занавеской. Зато до моря два шага. Вечером наряжалась на танцы, как говорится, вся в "дольче габана". А ночью - к своим курам. Сейчас думаю, опять туда махнуть, что ли?

Игорь Ведринский, кандидат физико-математических наук, преподаватель и альпинист

Я бы в горы пошел. Чтобы рюкзак 15 килограммов за плечами и каждую минуту задавать себе вопрос: "Что я здесь делаю? Больше никогда". Спускаешься грязный, заросший, как йети. Но счастливый. Побреешься, и опять в горы тянет. Но однажды я был в Лиманчике, это студенческий лагерь на Черном море. Песни под гитару всю ночь, вокруг молодежь. Такой отдых я тоже понимаю.