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Рубрика: Экономика

Из Симферополя отправился первый поезд в Адлер и Ростов-на-Дону

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Из Симферополя отправился на материк первый пассажирский поезд-трасформер, часть вагонов которого проследуют до Ростова-на-Дону, а часть - до Адлера.

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
В августе из Симферополя начнут ходить поезда в Ростов и Адлер

В декабре 2019 года в Крым отправились первые пассажирские поезда из Санкт-Петербурга и Москвы, восстановив железнодорожное сообщение с полуостровом. За это время по Крымскому мосту поезда "Таврия" перевезли уже более 300 тысяч пассажиров. К середине лета 2020 года они уже связывают Симферополь с Москвой, Кисловодском, Вологдой, Екатеринбургом, Челябинском, Уфой, Казанью, а Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом. Также поезда отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова в Евпаторию. Таким образом, маршрутная сеть охватывает свыше 30 крупных населенных пунктов, продажи открыты за 90 дней.

Впервые стартовавший сегодня вечером двухгруппный поезд из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер будет курсировать раз в три дня и следовать в разные пункты назначения под одним номером поезда до станции "Разъезд 9-й км". Далее каждая из групп вагонов проследует самостоятельно и будет иметь свой номер в графике движения поездов.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Из Петербурга в Евпаторию отправился первый поезд

- В состав поезда входят два купейных и 15 плацкартных вагонов (включая обе группы), - рассказали "РГ" в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс". - Общая вместимость состава составляет более 800 мест.

Поезд №315/316 Симферополь - Адлер пройдет через Краснодар, Туапсе, Лоо, Сочи. БОльшая часть мест занята пассажирами. Основная их часть проедет до конечной станции Адлер. Протяженность маршрута составит 790 километров, а время в пути - 22 часа.

Поезд № 415/416 Симферополь- Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская. Основная часть пассажиров проследует до конечной станции Ростов-Главный. Протяженность маршрута составит 790 километров, время в пути - 15 часов. Стоимость билета на полный маршрут из Симферополя в Адлер и из Симферополя в Ростов-на-Дону в плацкартном вагоне от 1400 рублей, в купейном от 3000 рублей.

- Новые ночные поезда из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер позволят с удобством путешествовать вдоль черноморского побережья и делают доступной инфраструктуру Краснодара и Ростова-на-Дону для жителей полуострова, - рассказала представитель компании-перевозчика Оксана Ковальчук. - Особое внимание уделим мерам для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: Пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании"
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В залах вагона-ресторана пассажиров обслуживают с соблюдением социальной дистанции, также организована доставка питания в купе пассажиров. А каждые два часа в пути следования вагоны обрабатывают дезинфицирующими средствами. Поездные бригады снабдили всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, вооружили электронными термометрами, а на рейс не допускают сотрудников с признаками респираторных заболеваний. В случае ухудшения самочувствия пассажиров в пути следования на ближайшую станцию вызываются медики.

- Мы уже успели на поезде "Таврия" съездить в короткое путешествие на Северный Кавказ, оформив билеты из Симферополя в Кисловодск, - рассказала одна из пассажиров, купивших билеты на первый поезд, крымчанка Алла Дмитриева. - Теперь вот еще воспользуемся новым маршрутом до Адлера - хотим полторы недели всей семьей попутешествовать по Абхазии и Сочи. Дорога на автобусе очень длительная и утомительная, а на поезде - одно удовольствие.

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