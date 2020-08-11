Из-за снарядов в бухте Севастополя отменили катера и паром

В Севастополе утром из-за буксировки сотрудниками МЧС взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на несколько часов закрыли рейд через бухту. Об этом сообщили в Севастопольском морском порте.

В порту пояснили, что буксировка продлилась с 05.00 до 10.00. В этот период движение пассажирских катеров и парома по всем маршрутам было прекращено.

Тем временем для жителей Северной стороны Севастополя и гостей города, желающих попасть как в центр так и из центра на северную сторону, в городе запустили автобус с площадей имени Захарова и имени Нахимова.