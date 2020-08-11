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12.08.2020 14:45
Рубрика: Власть

Баталии вокруг зеленой зоны в Евпатории

Каким станет парк имени Фрунзе после реконструкции
Текст: Семен Тихий (Евпатория)
Новости о будущем крупнейшего евпаторийского парка имени Фрунзе взбудоражили общественность - появился проект его реконструкции. Вопросов было много, звучали опасения, что зеленую зону хотят попросту застроить. Но на обсуждении с участием жителей города были расставлены все точки над "i" - презентованный проект горожане одобрили. Корреспондент "РГ" выяснил, каким на самом деле скоро станет парк.
Инфраструктура парка впишется в ландшафт. Фото: "Бюро 82" Инфраструктура парка впишется в ландшафт. Фото: "Бюро 82"
Инфраструктура парка впишется в ландшафт. Фото: "Бюро 82"

- Инвестор проработал проект с учетом рекомендаций Совмина РК, - пояснил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

По его словам, территория может стать одной из самых привлекательных городских зон отдыха в Крыму - как новое место притяжения для туристов и променад для горожан.

Парк имени Фрунзе заложили сто лет назад на месте крупного имения помещика Млинарича. В последний раз большую реконструкцию в проводили 40 лет назад. Все это время за ним ухаживали мало - на эти годы выпал и развал СССР, и разруха украинских времен.

- Расцвет парка пришелся на 80-е годы, он был любимым местом горожан, - рассказала дендролог Ольга Селезнева. - После распада Советского Союза многие растения погибли, какие-то участки опустели, какие-то забетонировали. Фактически озеленена только половина территории. В самом плохом состоянии газоны и клумбы. Мы планируем высадить побольше кустарников. Сейчас есть много растений, которые можно выращивать в контейнерах - это не только красиво, но и удобно. Благодаря разнообразию растений - хвойных и цветущих лиственных - парк будет красивым круглый год. Также мы хотим восстановить сирингарий, который тут находился во времена Млинарича, и создать розарий.

Фото: "Бюро 82"

Так или иначе утрачено около 10-15 процентов зеленой площади. Из оставшихся растений около 10 процентов хотят заменить на аналогичные новые, еще 30 надо обрезать и лечить.

Перемены будут масштабными: появятся декоративные и вьющиеся растения. Благодаря последним инфраструктура в парке впишется в ландшафт - она будет незаметной и функциональной.

В итоге кронированная территория парка увеличится с нынешних 50 до 70 процентов. Предусмотрен автополив.

Мало высадить - нужно умело ухаживать, говорит Ольга Селезнева. В каталоге цветов и кустарников присутствуют подходящие для евпаторийского климата, например, дикие маслины.

На слушаниях обсудили проблемы этой части города - крупнейшая зона отдыха Евпатории морально устарела. В парке нет четких функциональных зон, навигации, единого дизайна. Теряется экологическая функция территории, загроможденной постройками. Одна из проблем - парк не адаптирован для маломобильных категорий граждан и родителей с маленькими детьми. Многие дорожки разбиты или попросту непроходимы.

В парке появится площадь с фонтаном. Фото: "Бюро 82"

Жителей Евпатории интересовало, останется ли парк открытым и доступным. Создатели проекта подчеркнули, что все будет, как и прежде, более того, планируется не только восстановить растительность, но и всерьез заняться инфраструктурой.

Так, изучены потоки движения людей по парку, сформирована карта маршрутов, которая станет основой для планирования новых дорожек. На пересечении транзитных потоков сейчас находится кафе, его хотят демонтировать и установить фонтан. Появится инфраструктура для людей с ограниченными возможностями, навесы, указатели, освещение, в том числе подсветка декоративных растений, детские и спортивные площадки, каток, колесо обозрения, аттракционы и веревочный парк. Власти города видят на этом месте комфортную территорию, на которой можно будет проводить общественные мероприятия.

- Ограждений в парке не будет, - подчеркнул Роман Тихончук.

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