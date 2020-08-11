Как Крым переживает самую суровую засуху за четверть века

С ноября прошлого года полуостров живет с запасом воды на 100 дней. Вместе с тем катастроф в республике не происходит. Нигде, кроме двух поселков в Крыму, не ввели режим ограниченной подачи воды, работают многочисленные рестораны и кафе, после отмены карантина курорт уже принял первый миллион туристов. И даже на автомойках продолжают расходовать ресурс без каких-либо условий. Так можно ли говорить о кризисе, если в самый засушливый год никто не остается без воды?

Пока в Крыму воду не экономят, работают даже фонтаны. Однако новые источники надо искать уже сегодня. Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

- Даже в 1994 году, когда в Крыму вспыхнула холера и была засуха, такой ситуации с водой не было, - говорит глава Государственного комитета водного хозяйства и мелиорации Крыма Игорь Вайль. - Надеемся, что осенью она нормализуется.

Труднее всего пришлось Симферополю, самому большому городу полуострова. В столице республики живут 342 тысячи человек, а вместе с прилегающим сельским районом - около 500 тысяч. До сих пор город питали три основных водохранилища: Партизанское, Симферопольское и Аянское. Все три собирают осадки с гор, и этого обычно хватало. Но в связи с тем, что обильных дождей в горах Крыма не было уже больше года, последний крупный приток в водохранилища отмечен весной 2019-го. Поэтому уже нынешней весной к столице проложили новые трубопроводы, в которые собирают воду из разных мест, где она только есть. В начале июня в водопровод города ежесуточно начало поступать 24 тысячи кубометров артезианской воды из Вилинского водозабора. К концу месяца протянули еще одну нитку из Ивановского подземного источника. Вместе они обеспечивают примерно треть суточной потребности Симферополя -160 тысяч кубометров. Наконец, в июле трубопроводные войска Минобороны РФ в рекордные сроки проложили по временной схеме 50 километров труб из Тайганского водохранилища в Симферопольское. А это дополнительные 50 тысяч кубометров воды в сутки.

- Мы связываем Белогорское и Тайганское водохранилища с Симферопольским гидроузлом, - говорит Игорь Вайль. - Если раньше Симферополь обеспечивался из трех водохранилищ, то теперь будет из пяти. Запланируем такой режим работы водохранилищ, чтобы баланс поддерживать в каждом.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин подтвердил, что трубопровод от Тайгана до Симферополя теперь построят капитальный. Этот проект вошел в ФЦП развития республики до 2024 года. Угроза дефицита воды или почасовой подачи в столице Крыма устранена, по крайней мере, на ближайшие 100 дней. Возможно, это потребовало авральных усилий тех же военных, но горожане перебоев не ощутили. Вечером в Симферополе приятно посидеть в уютных уличных кафе, ночью город по-прежнему моют поливальные машины, а утром можно принимать душ в свое удовольствие. Восток, запад и север полуострова стабильно обеспечены водой в привычных для них объемах. Южный берег полуострова вообще водопрофицитный регион. В этом смысле жителям Ялты может позавидовать весь остальной Крым. Туристы, которые увеличивают потребление воды на 30 процентов, а в курортных городах на все сто, после сидения по домам в карантине хлынули на полуостров широким потоком.

- Сегодня уже можно смело говорить, что мы в курортный сезон обеспечим водой всех, а дальше будет видно, - сказал глава Госкомводхоза. - Население и все предриятия Крыма получают 100 процентов ресурса. Следующая задача - обеспечить осенне-зимний период. Если мы хотя бы на 30 процентов снизим потери воды в коммунальных сетях, то эта задача будет выполнена.

Удивительно, но даже сельское хозяйство, оставшееся на голодном водном пайке, собрало в тяжелейший для отрасли год миллион тонн зерновых. Столько же и даже меньше, 900 тысяч тонн, хлеборобы Крыма получали в засушливые годы и при Украине, когда работал Северо-Крымский канал.

Что ж, выходит, проблемы нет? Да нет же, она никуда не делась. Водопроводная сеть Крыма сейчас напоминает дуршлаг. По официальным данным министерства жилищно-коммунального хозяйства, потери воды в городских сетях региона доходят до 70 процентов.

- Прежде потери составляли около 50 процентов, - пояснил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РК Исмет Аблаев. - Но в связи с тем, что за последние три года ГУП РК "Вода Крыма" приняло огромное количество сетей с баланса муниципалитетов, потери возросли.

Получается, что две трети всей воды, которые Крым такими титаническими усилиями по каплям собирает, чтобы напоить Симферополь и другие города, уходят в землю. К тому же в регионе, где вода является самым дорогим и дотируемым ресурсом, у 40 процентов абонентов по сей день нет счетчиков. В министерстве подготовили программу водосбережения для Крыма на 2021 - 2026 годы, включающую замену изношенных городских водопроводных сетей. На выполнение программы в федеральном бюджете запросили 8,1 миллиарда рублей. Из них 1,7 миллиарда для Симферополя.

- Это позволит снизить потери воды в сетях до 30 процентов, - говорит Исмет Аблаев.

Кроме того, еще около 13 миллиардов рублей предусмотрены в обновленной ФЦП развития Крыма до 2024 года на финансирование различных объектов водоснабжения полуострова. Есть проекты наполнения Партизанского водохранилища за счет стока реки Бельбек, расширения Альминского водохранилища, строительства Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя.

Но это большие проекты, а в степном Крыму сегодня уже больше 100 населенных пунктов, где питьевая вода не соответствует ГОСТу. В 2017 году в селе Каменка Первомайского района в качестве эксперимента установили локальную станцию очистки воды методом обратного осмоса. Однако тиражировать этот опыт в других населенных пунктах не стали.

"Этот метод весьма энергоемкий, - заключила осенью минувшего года первый заместитель министра ЖКХ Крыма Стелла Демидюк. - Кроме того, как утилизировать соленую рапу, которая остается после очистки? В прибрежных поселках, где ее можно сбрасывать в море, такие установки очень удобны. Но для центральных районов полуострова нужно придумать что-то другое".

Увы, ничего так и не придумали. Новые источники воды нужно искать сегодня, об этом на заседании научно-технического совета заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

- Поступает много предложений, где эту воду найти и как правильно ею распорядиться. Например, есть подземные воды, но сначала их нужно изучить, - сказал ученый. - Все процессы, связанные с добычей воды, должны быть подкреплены научными исследованиями.

В 2015 году данные геологоразведки о подземных запасах воды на полуострове буквально спасли Восточный Крым от пересыхания. Три водозабора, Просторненский, Новогригорьевский и Приветнинский, сейчас рассматриваются как основной источник воды для Ленинского района, Феодосии и Судака. Их запасы подтверждены Министерством экологии и природных ресурсов РФ на 50 лет. Но сведения не всегда верны.

- Мы сейчас пользуемся советскими картами, - рассказал Исмет Аблаев. - И там, где мы проводили бурение, вода была не везде. Некоторые скважины оказались пусты. Данные нуждаются в уточнении.

Последние новости только подтверждают справедливость этих слов. На прошлой неделе сразу в двух крупных поселках под Симферополем и под Севастополем пересохли скважины, которые эксплуатировались много лет. Объявлен режим ЧС, воду людям будут возить машинами. Значит, времени на раскачку нет, поиск новых источников воды для Крыма нельзя откладывать в долгий ящик.