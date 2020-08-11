На Дону появился необычный передвижной бассейн

Первый в России передвижной бассейн появился в Ростовской области в рамках проекта "Мобильный всеобуч по плаванию". Дети могут бесплатно обучиться плаванию - там, где для этого нет условий. Проект создан на деньги президентского гранта.

Площадь передвижного бассейна 60 квадратных метров, учиться плавать в нем могут до 15 ребят одновременно. Фото: Федерация плавания Ростовской области

Это целый передвижной комплекс, который уже начал колесить по региону и останавливаться на несколько месяцев в разных точках. Первый пункт - Октябрьский район области. Там предстоит научить плавать 450 ребят. В мобильной группе - профессиональный тренер, медицинские работники и техник. Открыта запись всех желающих стать пловцами. Новинка вызвала уже настоящий ажиотаж в станице Кривянской.

Бассейн - разборный. Его перевозят на тягаче и монтируют на месте. Его размер в собранном виде шесть на десять метров, глубина 90 сантиметров - оптимальная для детей восьми-десяти лет. Температура воды регулируется, также в него встроена специальная система очистки. Для того чтобы попасть в бассейн, нужно предоставить справку о состоянии здоровья и об отсутствии противопоказаний.

В мобильном бассейне все, как и в обычном: раздевалки, душевые, медицинский кабинет. Оборудование помещено на шасси автомобильного прицепа в пневмокаркасном укрытии. Все это позволяет обучать одновременно группу до 15 ребят, пропускная способность в день - 120 человек.

Программа рассчитана на 36 учебных часов. Как рассказали корреспонденту "РГ" в Ростовской областной федерации плавания, "Мобильный всеобуч по плаванию" - это программа, которая внедряет инновационные технологии обучения детей плаванию и является сегодня одним из самых универсальных, оперативных и бюджетных вариантов решения проблемы дефицита водноспортивных объектов - там, где строительство стационарных бассейнов невозможно.

Идея создания такого бассейна принадлежит первому вице-президенту Всероссийской федерации плавания, президенту федерация плавания Ростовской области Игорю Горину. Своей задумкой он поделился с руководством фирмы, производящей бассейны. К реализации подключились инженеры и технологи. На разработку и строительство бассейна, который изготовили в Санкт-Петербурге и доставили на Дон, ушло пять месяцев.

Важно, что производство передвижного бассейна не требует строительных работ, а его себестоимость в десять раз дешевле стационарного. Стоит отметить, что этот интересный проект стал победителем конкурса и получил из президентского Фонда финансирование на производство и апробацию первого экспериментального передвижного бассейнового комплекса, а также на обучение плаванию 900 детей в Ростовской области.

Передвижной бассейновый комплекс рассчитан на многолетнюю эксплуатацию и будет использоваться в сельских районах Ростовской области.

А после апробации передвижной бассейн могут запустить в серийное производство для применения на всей территории России.