На Дону появился необычный передвижной бассейн

Новости

Школьные автобусы могут уйти в историю 19:16
В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова 19:04
Александр Ширвиндт попал в ДТП 18:48
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах 18:41
Избитый Широковым судья обратился в полицию 18:40
В Ленобласти в лесу нашли коробки с вакциной от гриппа 18:09
Массовая вакцинация от коронавируса начнется к концу года 17:48
В Москве построят станцию метро "Гольяново" 17:46
Столичный велопатруль выявил за неделю работы 50 нарушений парковки 17:33
Ветераны "Спартака" требуют пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:28
По Парижу запретили ходить без маски 17:13
Дикие звери стали чаще выходить на улицы Москвы 17:10
Nissan Qashqai нового поколения выехал на дорожные тесты 17:02
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире 16:55
Депутат предложил увеличить финансирование здравоохранения до 6% ВВП 16:47
Фото: Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями 16:47
Toyota идет вопреки трендам и наращивает предложение седанов 16:37
Президент Сербии готов первым принять российскую вакцину от COVID-19 16:34
Спецслужбы перекрыли рынок "Теплый стан" 16:34
В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция" 16:19
Медики напомнили о вреде алкогольных и газированных напитков 16:19
Россотрудничество скоро сменит название 16:19
Доля дешевых лекарств увеличилась на 38% за время пандемии 16:12
Из-за паники на бульваре в Каннах пострадало 44 человека 16:11
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 19:03
Рубрика: Экономика

Нырнуть в поле

На Дону появился необычный передвижной бассейн
Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Первый в России передвижной бассейн появился в Ростовской области в рамках проекта "Мобильный всеобуч по плаванию". Дети могут бесплатно обучиться плаванию - там, где для этого нет условий. Проект создан на деньги президентского гранта.
Площадь передвижного бассейна 60 квадратных метров, учиться плавать в нем могут до 15 ребят одновременно. Фото: Федерация плавания Ростовской области Площадь передвижного бассейна 60 квадратных метров, учиться плавать в нем могут до 15 ребят одновременно. Фото: Федерация плавания Ростовской области
Площадь передвижного бассейна 60 квадратных метров, учиться плавать в нем могут до 15 ребят одновременно. Фото: Федерация плавания Ростовской области

Это целый передвижной комплекс, который уже начал колесить по региону и останавливаться на несколько месяцев в разных точках. Первый пункт - Октябрьский район области. Там предстоит научить плавать 450 ребят. В мобильной группе - профессиональный тренер, медицинские работники и техник. Открыта запись всех желающих стать пловцами. Новинка вызвала уже настоящий ажиотаж в станице Кривянской.
В Крыму девочку из Тулы наградят за спасение упавшего в бассейн ребенка

Бассейн - разборный. Его перевозят на тягаче и монтируют на месте. Его размер в собранном виде шесть на десять метров, глубина 90 сантиметров - оптимальная для детей восьми-десяти лет. Температура воды регулируется, также в него встроена специальная система очистки. Для того чтобы попасть в бассейн, нужно предоставить справку о состоянии здоровья и об отсутствии противопоказаний.

В мобильном бассейне все, как и в обычном: раздевалки, душевые, медицинский кабинет. Оборудование помещено на шасси автомобильного прицепа в пневмокаркасном укрытии. Все это позволяет обучать одновременно группу до 15 ребят, пропускная способность в день - 120 человек.

Программа рассчитана на 36 учебных часов. Как рассказали корреспонденту "РГ" в Ростовской областной федерации плавания, "Мобильный всеобуч по плаванию" - это программа, которая внедряет инновационные технологии обучения детей плаванию и является сегодня одним из самых универсальных, оперативных и бюджетных вариантов решения проблемы дефицита водноспортивных объектов - там, где строительство стационарных бассейнов невозможно.

Идея создания такого бассейна принадлежит первому вице-президенту Всероссийской федерации плавания, президенту федерация плавания Ростовской области Игорю Горину. Своей задумкой он поделился с руководством фирмы, производящей бассейны. К реализации подключились инженеры и технологи. На разработку и строительство бассейна, который изготовили в Санкт-Петербурге и доставили на Дон, ушло пять месяцев.

Фото: iStock
Россияне раскупили в магазинах весь летний запас бассейнов

Важно, что производство передвижного бассейна не требует строительных работ, а его себестоимость в десять раз дешевле стационарного. Стоит отметить, что этот интересный проект стал победителем конкурса и получил из президентского Фонда финансирование на производство и апробацию первого экспериментального передвижного бассейнового комплекса, а также на обучение плаванию 900 детей в Ростовской области.

Передвижной бассейновый комплекс рассчитан на многолетнюю эксплуатацию и будет использоваться в сельских районах Ростовской области.

А после апробации передвижной бассейн могут запустить в серийное производство для применения на всей территории России.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Турция установила новые правила въезда в страну
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу