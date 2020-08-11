На Кубани ребенок получил травму в загородном клубе отдыха

На Кубани следователи устанавливают обстоятельства получения травмы ребенком в одном из загородных клубов отдыха.

"В средствах массовой информации были опубликованы сведения о получении шестилетней девочкой травмы в результате падения с лошади в одном из клубов загородного отдыха, - сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. - Сообщается о том, что при оказании услуги по катанию на лошади животное рвануло вперед, а девочка выпала из седла, в результате чего пострадала".

По данному факту следственный отдел по Динскому району незамедлительно организовал доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.