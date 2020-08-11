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11.08.2020 12:57
Рубрика: Общество

На Тамани впервые нашли монету последнего крымского хана

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Института археологии РАН Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
Фото: Пресс-служба Института археологии РАН

На Тамани, на территории бывшей древнегреческой колонии Фанагории, при раскопках впервые нашли монету последнего крымского хана Шахина Гирая. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Монета Крымского ханства - бешлык - выпущена в третий год правления Шахина Гирая. На аверсе надпись "Хан Шахин Гирай", на оборотной - "Чеканено в Бахчисарае 1191 года" (по григорианскому календарю 1779 год). Монеты этого периода представляют собой группу редких находок, напоминающих об истории вхождения в конце столетия Крыма и Кубани в состав Российской империи. Руководитель Фанагорийской археологической экспедиции РАН Владимир Кузнецов отметил, что восточные монеты, в том числе османские и крымские XVIII века, составляют очень небольшую группу среди нумизматических материалов Фанагории.

- Если в Крыму бахчисарайские бешлыки Шахина Гирая третьего года правления входят в многочисленную категорию монет, на Таманском полуострове они встречаются реже, а в Фанагории - это первая зарегистрированная находка, - пояснил ученый.

По его словам, спустя некоторое время после присоединения Крыма к Российской империи Шахин Гирай жил в Тамани.

- Таким образом, на Таманскую землю монета Шахин Гирая попала не случайно, - подчеркнул Кузнецов. - Его воины ходили на Кубань по древней Фанагорийской дороге вместе с Фанагорийским полком Суворова. По всей видимости, кто-то из них и обронил бешлык с именем хана, через 237 лет доставшийся археологам.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Шахин Гирай был последним крымским ханом. Он пытался провести в Крыму реформы по российскому образцу, в том числе и монетную. Не меняя названия монет, хан увеличил количество серебра в бешлыках, которые в то время были мелкой монетой с большим содержанием меди. В Кафе (Феодосии) тогда построили новый монетный двор, на котором и организовали машинную чеканку монет крупных номиналов. Пророссийская политика Шахина Гирая вызвала сопротивление у верхушки ногайской знати и привела к волнениям в Кубанской орде. В 1782 году ногайцы пригласили в качестве хана родного брата Шахина Гирая, жившего на Кубани. Сам Шахин Гирай бежал из Бахчисарая в Кафу (Феодосию), а затем в Керчь под защиту русского гарнизона.

С Кубани антироссийское восстание перекинулось в Крым. Повстанцы разграбили ханский дворец в Бахчисарае и убили около тысячи русских. Шахин Гирай попросил помощи у Российской империи, а новый хан - у Османской. Российская императрица Екатерина II поручила князю Григорию Потемкину подавить восстание в Крымском ханстве и добиться его присоединения к России. В апреле 1783 года самодержица издала манифест о включении Крымского ханства в состав России.

Позже Шахин Гирай переехал в Таганрог. Затем последний крымский хан жил в Тамани, в Воронеже и Калуге. В 1787 году Шахин Гирай эмигрировал в Османскую империю, где его казнили по приказу султана.

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