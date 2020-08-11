Суд лишил прав трактористов за вождение в пьяном виде

В Вологодской области двое трактористов лишились на полтора года права управлять механическими рабочими лошадками. Во время работы в поле они допустили стратегический просчет: выпили пива. Между тем пахать надо на трезвую голову. Особенно если ты за рулем.

Трактористов остановил наряд ГАИ, когда они переезжали с одного поля на другое. "Как установил суд, 10 мая 2020 года в 13.20 на 2-м км автодороги Никольск - Осиново Никольского района Вологодской области они управляли тракторами в состоянии алкогольного опьянения", - рассказывают в Вологодском областном суде.

В своих объяснениях трактористы Ж. и Б. указали, что работают на агрофирме в городе Никольске Вологодской области. В тот день утром они пришли на работу, получили документы на тракторы, прошли медосмотр и выехали в поле. Поскольку было тяжело работать, выпили 1,5 литра пива.

Когда переезжали с одного поля на другое, попались на глаза сотрудникам ГАИ. История умалчивает о том, что именно вызвало подозрение у ГАИ. Может, это была плановая проверка. А может, у трактористов были подозрительно веселые лица. Не важно. Главное, подозрения инспекторов подтвердились. При проверке на алкотестере у трактористов было установлено состояние алкогольного опьянения.

В 60 тысяч рублей двум трактористам обошлись полтора литра пива

В итоге каждому было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Закон в этом случае строг: пить нельзя не только автомобилистам.

Сами трактористы попытались обжаловать наказание, ссылаясь на, по их мнению, процедурные нарушения. Например, отсутствие понятых. Но жалобу отклонили.

"Суд апелляционной инстанции установил, что освидетельствование трактористов проводилось сотрудниками ГАИ с применением технического средства измерения алкотестера "Юпитер", распечатка чека прибора приложена к материалам дела, с актом освидетельствования Ж. и Б. согласились. Поскольку фиксация процессуального действия производилась с использованием видеозаписи, то присутствие понятых в данном случае не требовалось", - пояснили в Вологодском областном суде.

Постановления о наказании трактористов вступили в законную силу.

Официально

Согласно постановлению правительства России в период с 1 апреля по 31 августа 2020 г. владельцы самоходных транспортных средств обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в органах Гостехнадзора в течение 90 суток после приобретения.

Срок действия удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) продлевается на 6 месяцев в случае, если срок действия этого удостоверения истекает в период с 1 апреля по 31 августа 2020 года.