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11.08.2020 21:16
Рубрика: Происшествия

Суд лишил прав трактористов за вождение в пьяном виде

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 178(8232)
В Вологодской области двое трактористов лишились на полтора года права управлять механическими рабочими лошадками. Во время работы в поле они допустили стратегический просчет: выпили пива. Между тем пахать надо на трезвую голову. Особенно если ты за рулем.

Трактористов остановил наряд ГАИ, когда они переезжали с одного поля на другое. "Как установил суд, 10 мая 2020 года в 13.20 на 2-м км автодороги Никольск - Осиново Никольского района Вологодской области они управляли тракторами в состоянии алкогольного опьянения", - рассказывают в Вологодском областном суде.

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В своих объяснениях трактористы Ж. и Б. указали, что работают на агрофирме в городе Никольске Вологодской области. В тот день утром они пришли на работу, получили документы на тракторы, прошли медосмотр и выехали в поле. Поскольку было тяжело работать, выпили 1,5 литра пива.

Когда переезжали с одного поля на другое, попались на глаза сотрудникам ГАИ. История умалчивает о том, что именно вызвало подозрение у ГАИ. Может, это была плановая проверка. А может, у трактористов были подозрительно веселые лица. Не важно. Главное, подозрения инспекторов подтвердились. При проверке на алкотестере у трактористов было установлено состояние алкогольного опьянения.

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В итоге каждому было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Закон в этом случае строг: пить нельзя не только автомобилистам.

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Сами трактористы попытались обжаловать наказание, ссылаясь на, по их мнению, процедурные нарушения. Например, отсутствие понятых. Но жалобу отклонили.

"Суд апелляционной инстанции установил, что освидетельствование трактористов проводилось сотрудниками ГАИ с применением технического средства измерения алкотестера "Юпитер", распечатка чека прибора приложена к материалам дела, с актом освидетельствования Ж. и Б. согласились. Поскольку фиксация процессуального действия производилась с использованием видеозаписи, то присутствие понятых в данном случае не требовалось", - пояснили в Вологодском областном суде.

Постановления о наказании трактористов вступили в законную силу.

Официально

Согласно постановлению правительства России в период с 1 апреля по 31 августа 2020 г. владельцы самоходных транспортных средств обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в органах Гостехнадзора в течение 90 суток после приобретения.

Срок действия удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) продлевается на 6 месяцев в случае, если срок действия этого удостоверения истекает в период с 1 апреля по 31 августа 2020 года.

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