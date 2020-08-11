В Евпатории чиновники предоставили сироте непригодное жилье

Главное следственное управление СКР по Крыму возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Евпатории за внесение в документы заведомо ложных сведений, из-за которых ребенку-сироте предоставили непригодную для проживания квартиру. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновникам инкриминирован служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК РФ). В октябре 2019 года сотрудники городской администрации провели экспертизу квартиры, которая приобреталась для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По версии следствия, в заключение о проверке сотрудники Евпаторийской администрации внесли заведомо ложные сведения о том, что жилплощадь соответствует условиям муниципального контракта. На основе фальшивых результатов экспертизы 30-летней евпаторийке, которая состояла на соответствующем учете и имела право на получение жилья, предоставили не пригодную для проживания квартиру.

Cледователи намерены выяснить условия, которые подвигли чиновников совершить противоправные действия, а также дать правовую оценку всем должностным лицам, что причастны к преступлению.

Сейчас оперативники заняты получением и закреплением доказательств, а также проверяют другие факты предоставления жилья данной льготной категории граждан.