В Крыму в ДТП на объездной дороге погибли три человека

В Республике Крым около полуночи на автодороге Мирное - Дубки - Левадки произошло ДТП с участием автомобилей Chrysler и Daewoo с тремя жертвами. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, водитель Chrysler двигался со стороны Евпаторийского шоссе, по какой-то причине выехал на "встречку", где столкнулся с Daewoo.

- В результате ДТП погибли водитель Chrysler, водитель и пассажир Daewoo, - рассказали в МВД. - Еще один пассажир Daewoo получил телесные повреждения.

К утру движение на этом участке дороги нормализовалось. По факту ДТП началась проверка.