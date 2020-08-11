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11.08.2020 16:50
Рубрика: Власть

В новых школах Адыгеи ребята будут учиться в одну смену

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход строительства школы на 250 ученических мест в станице Ханской. Она возводится в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". На не выделено свыше 272,8 миллиона рублей, в том числе 270 миллионов из федеральной казны.
Алексей Гусев Алексей Гусев
Алексей Гусев

Министр образования и науки РА Анзаур Керашев сообщил, что сдача объекта в эксплуатацию позволит практически полностью перевести обучение в трех школах станицы на односменный режим. По словам первого заместителя главы администрации Майкопа Сергея Стельмаха, сегодня в Ханской проживают почти 1,8 тысячи детей школьного возраста, часть из них обучается в Майкопе, что снижает нагрузку на сельские образовательные учреждения.

Фото: Пресс-служба главы РА
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Глава республики подчеркнул, что к завершению объекта необходимо подойти со всей ответственностью: вопросы создания новых мест в школах и детских садах имеют первостепенное значение для людей и часто звучат в обращениях граждан, в том числе поступающих через соцсети.

"Важно всегда помнить, что эта работа ведется для наших жителей. Здание новой школы должно быть построено качественно, красиво и быть доступным для людей. Уже сегодня необходимо заниматься организацией удобных подъездов, тротуаров и стоянок, планировать благоустройство и озеленение прилегающей территории", - отметил Мурат Кумпилов.

С участием руководителя подрядной организации Мурата Чуяко состоялось обсуждение этапов завершения строительства - объект должен быть закончен до конца текущего года. Министерству образования и науки РА поручено к этому моменту обеспечить закупку современного оборудования.

"В новой школе создаются все условия для качественного обучения детей, и мы рассчитываем, что уровень подготовки учащихся здесь будет соответствовать городскому", - добавил глава Адыгеи.

Напомним, в рамках нацпроекта за 6 лет в республике запланировано создание 3550 новых мест в школах, из которых 1350 - в сельской местности. На эти цели выделено 1,81 миллиарда рублей.

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