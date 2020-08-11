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11.08.2020 20:22
Рубрика: Общество

Самому главному пациенту

В России построят 40 новых педиатрических стационаров и крупнейший реабилитационный центр для детей
Текст: Роман Кияшко, Олег Корякин, Елена Манукиян, Анна Скрипка
Российская газета - Неделя № 178(8232)
Несмотря на пандемию, в этом году заработают пять новых детских больниц регионального значения, а в Крыму начнут возводить один из крупнейших в мире детский реабилитационный центр, сообщили "РГ" в минздраве.
В 2020 году новые детские больницы откроются в 5 регионах, еще в 14 продолжается строительство. Фото: grinvalds / istock В 2020 году новые детские больницы откроются в 5 регионах, еще в 14 продолжается строительство. Фото: grinvalds / istock
В 2020 году новые детские больницы откроются в 5 регионах, еще в 14 продолжается строительство. Фото: grinvalds / istock

Открытие педиатрических стационаров запланировано в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение". В АНО "Национальные приоритеты" рассказали, что проект запустили в 2019 году, и он рассчитан до 2022 года. Всего в рамках него построят или реконструируют 40 детских больниц. Первые пять должны принять пациентов до 31 декабря этого года, в трех из них работы полностью завершены, для каждой закуплено новое современное оборудование.

Фото: пресс-служба Союза педиатров России
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Так, ранее положенного срока возведено отдельное здание инфекционного корпуса Республиканской детской клинической больницы имени Е.П. Глинки в Чечне. В минздраве пояснили, что строительные работы ускорили из-за пандемии. Уже 2 мая сюда привезли первых пациентов - как детей, так и взрослых с COVID-19.

В корпусе - 100 больничных коек на четыре отделения (приемное, воздушно-капельное, кишечных инфекций и реанимационный блок), бактериологическая лаборатория. Новое инфекционное отделение полностью оснащено современным оборудованием, которое необходимо в том числе для проведения интенсивной терапии и лечения кишечных инфекций. Стоимость объекта - более 600 млн рублей. Как рассказал "РГ" главный врач больницы Казбек Межидов, до сих пор в регионе не было отдельного детского инфекционного центра.

Крупнейший детский реабилитационный центр будет построен в Крыму

Благодаря нацпроекту в этом году удалось завершить строительство инфекционного стационара БУ "Городская детская больница № 2" в Чувашии. Работы начались еще в сентябре 2018 года в рамках регионального проекта "Развитие детского здравоохранения", и они могли затянуться на неопределенный срок. В результате софинансирования из федерального бюджета в конце июля объект был готов на 99%. Планируется, что до сентября в регионе откроется новая больница. Мощность корпуса 50 койко-мест в боксированных и полубоксированных палатах. Имеются лаборатория, диагностическое отделение. Стационар полностью оснащен современным оборудованием, в числе которого аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательный аппарат, эндоскопическое оборудование, мобильный рентген-аппарат, новейшие анализаторы для лаборатории, оборудование для использования медицинского кислорода. В больнице работают 20 врачей, 5 из них высшей категории и один заслуженный врач Чувашской Республики. Новый инфекционный корпус больницы актуален, как никогда. Он позволит оказывать помощь детям по профилю "инфекционные заболевания", в том числе детям, больным вирусными гепатитами.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Еще одно здание детского стационара для пациентов с нарушенными функциями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата прошло приемку в Белгородской области. Реконструкция завершилась всего несколько месяцев назад, причем переданные стационару старые корпуса железнодорожной больницы пришлось восстанавливать почти с нуля. Открытие медучреждения планируется сразу после завершения оформления лицензии. Однако новый стационар уже называют Центром реабилитации. В нем предусмотрено 20 коек круглосуточного пребывания для пациентов из отдаленных районов Белгородской области, которые не смогут после ежедневных процедур каждый раз возвращаться домой, а также 20 мест под дневной стационар.

Еще в двух медучреждениях к осени должны начаться отделочные работы. Это ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" Республики Северная Осетия - Алания и ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова". До конца года их также оснастят современным медицинским оборудованием. Еще в 14 регионах работы еще ведутся: в Республике Алтай, Краснодарском, Хабаровском и Ставропольском краях, которые включили в программу финансирования в прошлом году, а также в Воронежской, Калужской, Московской, Тамбовской, Тверской, Калининградской, Оренбургской, Архангельской областях, республиках Мордовия и Татарстан, где работы развернулись в 2020 году. В минздраве рассказали, что общая сумма субсидии на возведение и модернизацию 40 объектов детского здравоохранения составит 68,9 млрд рублей.

Как отметил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, именно педиатрические стационары сегодня требуют особого внимания. "Как минимум треть зданий детских больниц субъектов РФ не отвечает современным требованиям, нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте", - сказал он. Так, мониторинг показал, что в 17 субъектах РФ отсутствуют региональные детские многопрофильные больницы, во многих нет отдельных детских инфекционных клиник, 37 нуждаются в строительстве больниц или корпусов. "Это серьезная ситуация, требующая стратегического планирования и поэтапного разрешения. Понятно, что сегодня чаще ведется строительство пристроек, реконструкция корпусов или завершение ранее начатого строительства. Но поставлены задачи на будущее - нам нужны типовые современные детские больницы", - подчеркнул Морозов.

Он также обратил внимание, что детское здравоохранение в последние годы серьезно развивается, а в рамках принятой Стратегии развития здравоохранения до 2025 года четко обозначены проблемы детского здравоохранения. "В России свыше 32 млн детей, и защита их здоровья - наше общее дело", - сказал парламентарий.

Фото: Из архива Ирины Краснопольской
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Между тем в минздраве напомнили, что в этом году должно начаться строительство Детского реабилитационного центра в Крыму, который будет одним из самых крупных не только в нашей стране, но и во всем мире. Под строительство определены территории грязелечебницы Мойнаки и санатория "Родина", общая площадь которых - 25 гектаров. Центр будет представлять из себя пансионат на 300 номеров, рассчитанных на совместное проживание детей и родителей, а также включать общежитие на 150 квартир. В нем смогут проходить реабилитацию дети с травматологическими, ортопедическими проблемами, расстройствами центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, а также болезнями органов дыхания и пищеварения. Лечение будет организовано с помощью сложных высокотехнологичных роботизированных технологий, в том числе дополненных виртуальной реальностью.

Строительство должно завершиться в 2022 году, планируется, что оно обойдется федеральному и региональному бюджетам почти в 3 млрд рублей. Второй такой реабилитационный центр появится в Новосибирске, таким образом, будет обеспечена оптимальная доступность центров для детей в разных географических зонах, подытожили в ведомстве.

Фото: Christine McCann / istock
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