В Сочи установили специальные контейнеры для масок и перчаток

Сочинские отели внедрили систему раздельного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты и установили специальные антибактериальные контейнеры. Что в условиях пандемии особенно актуально для общественных мест.

Для этого разработали специальный контейнер с системой сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты. Внутри него закреплена герметичная емкость со средством для дезинфекции.

Сначала новинку внедрили на курорте "Роза Хутор". В нескольких отелях установили по два специализированных контейнера - в лобби для гостей и на служебном входе для персонала.

По словам представителя сочинского горного курорта, люди зачастую выбрасывают защитные маски и перчатки в обычные мусорные урны, что небезопасно как для профилактики распространения коронавирусной инфекции, так и охраны окружающей среды. "И мы рады стать экспериментальной базой для внедрения нового стандарта безопасного обращения с отходами индивидуальных средств защиты, это поможет сделать отдых в России безопасным и комфортным", - отметил он.

Кроме горного кластера стальные боксы установили и около моря - в одном из апарт-отелей в центре Сочи. По словам директора отеля Анны Балашовой, в день они собирают более ста масок и перчаток.

Всего в Сочи планируется установить 37 таких контейнеров.