В Сочи установили специальные контейнеры для масок и перчаток

Новости

Школьные автобусы могут уйти в историю 19:16
В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова 19:04
Александр Ширвиндт попал в ДТП 18:48
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах 18:41
Избитый Широковым судья обратился в полицию 18:40
В Ленобласти в лесу нашли коробки с вакциной от гриппа 18:09
Массовая вакцинация от коронавируса начнется к концу года 17:48
В Москве построят станцию метро "Гольяново" 17:46
Столичный велопатруль выявил за неделю работы 50 нарушений парковки 17:33
Ветераны "Спартака" требуют пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:28
По Парижу запретили ходить без маски 17:13
Дикие звери стали чаще выходить на улицы Москвы 17:10
Nissan Qashqai нового поколения выехал на дорожные тесты 17:02
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире 16:55
Депутат предложил увеличить финансирование здравоохранения до 6% ВВП 16:47
Фото: Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями 16:47
Toyota идет вопреки трендам и наращивает предложение седанов 16:37
Президент Сербии готов первым принять российскую вакцину от COVID-19 16:34
Спецслужбы перекрыли рынок "Теплый стан" 16:34
В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция" 16:19
Медики напомнили о вреде алкогольных и газированных напитков 16:19
Россотрудничество скоро сменит название 16:19
Доля дешевых лекарств увеличилась на 38% за время пандемии 16:12
Из-за паники на бульваре в Каннах пострадало 44 человека 16:11
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 18:56
Рубрика: Экономика

От вируса подальше

В Сочи установили специальные контейнеры для масок и перчаток
Текст: Ирина Белова (Кубань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Сочинские отели внедрили систему раздельного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты и установили специальные антибактериальные контейнеры. Что в условиях пандемии особенно актуально для общественных мест.

Для этого разработали специальный контейнер с системой сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты. Внутри него закреплена герметичная емкость со средством для дезинфекции.

В Подмосковье проведут эксперимент по утилизации медицинских отходов

Сначала новинку внедрили на курорте "Роза Хутор". В нескольких отелях установили по два специализированных контейнера - в лобби для гостей и на служебном входе для персонала.

По словам представителя сочинского горного курорта, люди зачастую выбрасывают защитные маски и перчатки в обычные мусорные урны, что небезопасно как для профилактики распространения коронавирусной инфекции, так и охраны окружающей среды. "И мы рады стать экспериментальной базой для внедрения нового стандарта безопасного обращения с отходами индивидуальных средств защиты, это поможет сделать отдых в России безопасным и комфортным", - отметил он.

Кроме горного кластера стальные боксы установили и около моря - в одном из апарт-отелей в центре Сочи. По словам директора отеля Анны Балашовой, в день они собирают более ста масок и перчаток.

Всего в Сочи планируется установить 37 таких контейнеров.

В регионах Экономика ЖКХ Экономика Недвижимость Инфраструктура Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Турция установила новые правила въезда в страну
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу