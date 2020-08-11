"Зенит" победил "Ротор" в матче первого тура РПЛ

Чемпион России "Зенит" стартовал с победы в новом сезоне. В матче первого тура Премьер-лиги питерцы обыграли в гостях "Ротор" - 2:0.

Для хозяев сегодняшний поединок стал историческим: он был первым для волгоградцев в высшем дивизионе за 16 лет. А ведь было время, когда "Ротор" играл в еврокубках с самим "Манчестер Юнайтед", боролся за высокие позиции в чемпионате. Но в 2004 году клуб вылетел из первенства, а затем в какой-то момент и вовсе потерял профессиональный статус.

Впрочем, сейчас о той истории мало кто вспоминает. У "Ротора" новая команда, множество новичков. Понятно, что речи о борьбе за попадание, скажем, в еврокубковую зону вести пока не стоит, но волгоградцы уж точно не намерены просто отбывать номер в Премьер-лиге.

"Зенит", несмотря на изнурительный матч за Суперкубок в прошлую пятницу против "Локомотива" (2:1), на встречу выставил оптимальный состав. С первых минут у гостей вышли: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун.

Начало матча осталось за хозяевами: "Ротор" пытался что-то создать впереди и, в целом, был активнее. Однако ближе к концу первого тайма зенитовцы перехватили преимущество и забили: на 21-й минуте с передачи Дриусси отличился Дзюба.

После перерыва волгоградцы активизировались. Подходов к чужим воротам у них было достаточно. Другой вопрос, что до реальных опасных моментов дело не доходило. "Зенит" же, сосредоточившись на обороне, пытался поймать соперника на контратаке. План гостей сработал: уже в концовке окончательный счет установил Дриусси - 2:0 в пользу "сине-бело-голубых".