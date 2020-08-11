Химики создали безопасную технологию утилизации радиоактивных отходов

Химики Уральского федерального университета и специалисты научно-производственного центра разработали экологически безопасную и недорогую технологию утилизации радиоактивных отходов.

Речь идет об ионообменных смолах - это синтетические соединения, которые используются при очистке воды на АЭС и на ядерных производствах (а также - в фармацевтике и ряде других отраслей). Эти сорбенты насыщаются изотопами, относятся к радиоактивным отходам и складируют их в специальных хранилищах.

Ориентировочный прирост таких накапливаемых веществ - до 30 000 кубометров в год. Поскольку смолы нестабильны, их хранение требует серьезных затрат на строительство, эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры. Плюс - экологические сборы.

Технология, которую предлагают уральские химики, должно облегчить жизнь предприятиям, в своей деятельности применяющим такие соединения. А так же помочь улучшить экологическую обстановку.

"На первом этапе твердые ионообменные сорбенты переводятся в состояние водного раствора. Затем органическая составляющая полученного раствора подвергается деструкции (разрушению - ред.) с помощью специально выращенных безопасных микроорганизмов. На последнем этапе полученный минеральный остаток полностью обезвоживается при помощи установки СВЧ-кальцинации", - говорит закафедрой физической и коллоидной химии УрФУ Вячеслав Марков, и уточняет: объем "готового" продукта в сотни раз меньше изначального перерабатываемого материала.

Такой метод обработки отходов безопаснее традиционных, а его экономическую выгоду сложно переоценить: стоимость утилизации одного кубометра сорбента сравнима с годовыми затратам на его хранение в состоянии до переработки.

То, что получается после применения разработанной технологии, можно поместить в пункты захоронения радиоактивных отходов.

По словам авторов инновационной разработки, интерес к ней проявляет госкорпорация атомной энергии.