Краснокирпичную дамбу на набережной Краснотурьинска украсила "Зефирная ночь". К появлению граффити причастен глава города Александр Устинов, три года посещающий местную изостудию.

Узел водозапорных сооружений на набережной построили 15 лет назад. Принадлежит он градообразующему предприятию - Богословскому алюминиевому заводу. Особой красоты от технической коробки ждать, понятно, не приходится. Правда, фасад выстроен с "претензией" - его призваны оживить прямоугольные рельефы. А вот торец - десять метров в высоту, 5,5 в ширину - с огромными железными воротами всегда наводил на горожан тоску. Недавно завод предложил землякам превратить унылую постройку в арт-объект. Откликнулись член Союза художников России и Международной ассоциации ЮНЕСКО Юлия Белоусова и ученики ее изостудии.

- Я подготовила около десяти предварительных эскизов на разную тематику, но руководству завода понравилась моя прежняя работа "Зефирная ночь". Решили, что на стене должен быть родной город, обязательно теплый, летний и яркий. Изображение реки, лавочек, деревьев - продолжение реальной набережной, - рассказала Юлия "РГ".

Почему ночь "зефирная", местным жителям объяснять не надо. Краснотурьинск находится на одной широте с Петербургом: белые ночи в уральском городке - такое же обычное явление, как и в Северной столице. К тому же центральная часть Краснотурьинска спроектирована "по питерскому образцу" - большую лепту в его развитие в послевоенные годы внесли именно ленинградцы.

Белые ночи в уральском городке - такое же обычное явление, как в Северной столице

К переносу эскиза "на кирпич" студийцы отнеслись ответственно. Мэр даже взял на работе отпуск: рисовать пришлось несколько дней с утра до вечера. Кстати, среди "живописцев" нет людей с профильной подготовкой. К примеру, одна из участниц проекта, Ольга Цих, всю жизнь работает библиотекарем, Юлия Перевалова - руководитель турагентства, Ирина Ермолина - инженер. Общее руководство взяла на себя Юлия Белоусова: смешивала краски, распределяла "участки" и вообще контролировала процесс.

- Люди сменяли друг друга, но в целом в создании картины участвовало семь человек. Кто-то рисовал небо, кто-то - водную гладь. Александр Юрьевич трудился над лавочками и чугунной оградой набережной - он всегда проявляет внимание к деталям, - похвалила художница главу города.

Мэр занимается в изостудии каждое воскресенье по три часа - по его словам, отличный отдых от повседневной работы. За три года написал около 40 картин маслом:

- В основном пейзажи, животные. Портреты писать сложнее.