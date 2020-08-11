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Рубрика: Общество

Пришлись ко двору

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 178(8232)
Неслыханную благотворительность проявили власти Курганской области во время пандемии: на свои деньги чиновники купили домашних животных и бесплатно раздали их малообеспеченным, многодетным и попавшим в трудную ситуацию из-за временной остановки предприятий семьям.
В семье Чайковских за телятами ухаживают дети. Фото: Валентина Пичурина/РГ В семье Чайковских за телятами ухаживают дети. Фото: Валентина Пичурина/РГ
В семье Чайковских за телятами ухаживают дети. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Помощь оказалась очень востребована. По данным Главного управления социальной защиты населения региона, 532 заявления поступило на получение молодняка крупного рогатого скота, 1365 - свиней. В семьи уже передано 143 теленка и 476 поросят.

Семья Чайковских живет в пригородном селе Введенском. Супруги Татьяна и Андрей воспитывают шестерых детей. Личное подсобное хозяйство небольшое - корова и теленок. Когда узнали об инициативе властей, решили: грех не воспользоваться такой возможностью.

- Мы и сами собирались купить еще одного теленка, да деньги никак не могли собрать: он стоит около десяти тысяч рублей. А тут такая подмога! - поделилась радостью Татьяна.

А на подворье семьи Гавриловых копошатся двое поросят. Животных берут у местных фермеров.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Я сама ездила в Шадринск на свиноферму за пятачками, - рассказала хозяйка Светлана. - Очень хорошие, крепкие подрощенные поросята. Приятно, что поддерживают многодетные семьи, а главное - оформить помощь оказалось удобно и быстро, без излишней бюрократии.

Заявки на животных подали не только деревенские, но и городские жители из частного сектора. По словам заместителя директора Курганского центра социальной помощи семье и детям Ирины Казаковой, комиссия одобрила 35 заявлений. 16 семей пополнили домашнее поголовье поросятами, две семьи - телятами. А вот 21 заявителю отказали.

- Не подошли по условиям, - комментирует Ирина Казакова. - Одно из требований - помещения для животных должны находиться рядом с домом. А некоторые писали, что сами живут в благоустроенной квартире, а поросят будут держать на даче. Так не пойдет. По каждому заявлению комиссия выезжала на место, смотрела, где разместят живность, и только потом принимала решение.

Начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Юлия Козлова подчеркивает: деньги на приобретение телят и поросят выделены из фонда оплаты труда сотрудников органов государственной власти, то есть из зарплаты чиновников. До 1 октября все семьи, чьи заявки одобрены, получат животных.

Кстати

С 1 октября в Курганской области планируют раздавать молочных коров. Правда, не бесплатно. Жители смогут купить их за 30 процентов от стоимости, остальное возместит бюджет. Так власти собираются возродить личные подсобные хозяйства (ЛПХ), занять сельчан работой и увеличить в регионе производство молока (в прошлом году Зауралье обеспечивало себя такой продукцией лишь на 89 процентов). Ожидается, что к проекту присоединятся кооперативы и фермы. Их задача - организовать сбор молока в ЛПХ и его переработку. Таким образом будет налажена схема сбыта продукции. До 1 сентября специалисты обойдут хозяйства, чтобы узнать, сколько конкретно семей готовы взять буренок.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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