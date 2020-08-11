На Ямале сильный ливень смыл жилой дом

В Надымском районе Ямала, где прошел сильный ливень, вода смыла жилой дом на сваях.

ЧП случилось в селе Кутопьюган - это небольшой населенный пункт на берегу реки, где всего девять улиц и меньше тысячи жителей.

"Сегодня в 06:50 после у дома номер 7 по улице 70 лет Октября обломились сваи, и он съехал с них примерно на полметра, стены и пол дали трещины", - рассказали в пресс-службе районной администрации.

Исполняющий обязанности главы Дмитрий Жаромских в срочном порядке выехал в поселок, чтобы разобраться в причинах и последствиях происшествия.

Известно, что в доме на четыре квартиры жили семь человек - все они в порядке, в результате ЧП не пострадали. Решается вопрос о временном расселении оставшихся без крова ямальцев.

По прогнозу синоптиков, между тем, дожди в районе продолжатся, и к вечеру вновь ожидается сильный ливень.