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11.08.2020 16:02
Рубрика: Культура

Лето в заводском интерьере

Текст: Екатерина Каспирович (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 178(8232)
Волшебный рецепт, по которому в последнее время все чаще происходят интересные события: заброшенное помещение, плюс группа энтузиастов, плюс грант - и добро пожаловать, удивленные и обрадованные сограждане! Именно так культурную карту окрестностей Екатеринбурга дополнила новая достопримечательность - в историческом центре Сысерти, на территории работавшего с начала XVIII века чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских, открылось творческое арт-пространство "Лето на заводе".

Полуразрушенные временем и людским пренебрежением заводские цеха и свежеподстриженные лужайки стали декорациями, в которых творческие люди смогут воплощать всевозможные идеи и, как теперь говорят, активности. Здесь появились летняя сцена, зона коворкинга и фуд-корт, до самых холодов будет звучать музыка, будут играть спектакли, проводить мастер-классы, ярмарки, выставки и лекции.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Проект реализован благодаря поддержке Фонда президентских грантов. С начала лета, вопреки обстоятельствам, "банда оптимистов, делателей и искателей", как называют себя организаторы, жили в палаточном лагере и приводили в порядок территорию. К делу подошли творчески: столы и стулья сколотили из деревянных паллет, а из найденных в цехе верстаков получились стильные комоды.

Не менее креативна и творческая составляющая. Так, на открытии отрывок из будущего спектакля "Приключения сапожника Петра" показали "Провинциальные танцы", а импровизационный перфоманс "Тени стен" оживил историческую площадку видеоинсталляциями. Единственный упрек - стосковавшиеся по тусовке горожане (их на открытии побывало около двух тысяч) пренебрегали и масками, и безопасной дистанцией.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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