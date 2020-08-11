Волшебный рецепт, по которому в последнее время все чаще происходят интересные события: заброшенное помещение, плюс группа энтузиастов, плюс грант - и добро пожаловать, удивленные и обрадованные сограждане! Именно так культурную карту окрестностей Екатеринбурга дополнила новая достопримечательность - в историческом центре Сысерти, на территории работавшего с начала XVIII века чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских, открылось творческое арт-пространство "Лето на заводе".

Полуразрушенные временем и людским пренебрежением заводские цеха и свежеподстриженные лужайки стали декорациями, в которых творческие люди смогут воплощать всевозможные идеи и, как теперь говорят, активности. Здесь появились летняя сцена, зона коворкинга и фуд-корт, до самых холодов будет звучать музыка, будут играть спектакли, проводить мастер-классы, ярмарки, выставки и лекции.

Проект реализован благодаря поддержке Фонда президентских грантов. С начала лета, вопреки обстоятельствам, "банда оптимистов, делателей и искателей", как называют себя организаторы, жили в палаточном лагере и приводили в порядок территорию. К делу подошли творчески: столы и стулья сколотили из деревянных паллет, а из найденных в цехе верстаков получились стильные комоды.

Не менее креативна и творческая составляющая. Так, на открытии отрывок из будущего спектакля "Приключения сапожника Петра" показали "Провинциальные танцы", а импровизационный перфоманс "Тени стен" оживил историческую площадку видеоинсталляциями. Единственный упрек - стосковавшиеся по тусовке горожане (их на открытии побывало около двух тысяч) пренебрегали и масками, и безопасной дистанцией.